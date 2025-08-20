Сначала актер осуждал действия Путина, затем стал его доверенным лицом

Многие звезды российского кинематографа являются выходцами из Украины. В их числе актер Анатолий Белый, который не продался за кровавые рубли, в отличие от своего коллеги Сергея Гармаша. Изначально он выступал против российской агрессии на территории Украины, затем быстро "переобулся".

"Телеграф" решил выяснить, что говорит о войне Сергей Гармаш и что о нем известно. Актер родился в Херсоне и свои первые шаги в карьере начинал именно в Украине.

Актер Сергей Гармаш — что о нем известно

Известный актер Сергей Гармаш родился 1 сентября 1958 года в Херсоне. После школы мечтал стать моряком, однако выбрал сцену и поступил в Днепропетровское театральное училище, получив специальность "артист театра кукол". Первые годы работал в Херсоне, гастролируя по близлежащим городам и селам.

Отслужив в армии, в 1980 году Сергей Гармаш отправился в Москву, где с первой попытки поступил в Школу-студию МХАТ. В 1984 году окончил актерский факультет и был принят в труппу театра "Современник", вскоре став одним из его ведущих актеров.

Сергей Гармаш снялся во многих кинофильмах, среди которых: "Мастер и Маргарита", "Ворошиловский стрелок", "Марш-бросок", "Утомленные солнцем 2. Предстояние", "Каменская", "Анна Каренина" и других.

Что Сергей Гармаш говорит о войне в Украине

До начала войны Сергей Гармаш тепло отзывался об Украине, называл ее "своей родиной". У него в Херсоне жили родители и брат, поэтому актер старался навещать их 1-2 раза в год.

Мама и папа в Херсоне живут — там, где и жили. Это моя родина, здесь и мой брат, и другие родственники, друзья, да и просто Украина — это мое детство, моя юность, и даже как-то… Нет, без всякого "как-то": начало в профессии — тоже Украина Сергей Гармаш

Когда в 2014 году Россия начала военную агрессию против Украины, актер Сергей Гармаш выступил против действий Путина и аннексии Крыма, он поставил свою подпись под заявлением в поддержку Украины. Однако вскоре изменил свое мнение и быстро "переобулся".

В начале полномасштабной войны, когда российские войска обстреливали и захватили Херсон, актер Сергей Гармаш приехал в родной город и нагло заявил, что подключиться к восстановлению работы херсонского театра, в котором начинал свою карьеру. Об это сообщил коллаборант Владимир Сальдо, который давно состоит с Гармашем в дружеских отношениях.

Затем звезда российских фильмов посетил оккупированный Геническ, где полностью поддержал действия путинской армии. За поддержку войны Сергей Гармаш был внесен в "Миротворец" и список коррупционеров и разжигателей войны.

Артист неоднократно выступал перед семьями участников "СВО" в Севастополе и Симферополе, а также приезжал на гастроли в "ДНР" и "ЛНР".

Большая честь выступать перед участниками военных действий, их родными и близкими, крымчанами и жителями новых территорий. Ничего не сдвинется в нашем мире, если в ногу с политикой не будет идти культура. На это я и работаю. Бойцам на передовой — низкий поклон Сергей Гармаш

На выборах президента России в 2024 году Гармаш был одним из официальных представителей Владимира Путина.

