Спочатку актор засуджував дії Путіна, потім став його довіреною особою

Багато зірок російського кінематографа є вихідцями з України. Серед них актор Анатолій Білий, який не продався за криваві рублі, на відміну від свого колеги Сергія Гармаша. Спочатку він виступав проти російської агресії на території України, потім швидко "перевзувся".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що говорить про війну Сергій Гармаш та що про нього відомо. Актор народився у Херсоні й свої перші кроки у кар’єрі розпочинав саме в Україні.

Актор Сергій Гармаш — що про нього відомо

Відомий актор Сергій Гармаш народився 1 вересня 1958 року у Херсоні. Після школи мріяв стати моряком, проте вибрав сцену та вступив до Дніпропетровського театрального училища, здобувши спеціальність "артист театру ляльок". Перші роки працював у Херсоні, гастролюючи по сусідніх містах та селах.

Сергій Гармаш народився у Херсоні та працював у місцевому театрі

Відслуживши в армії, 1980 року Сергій Гармаш вирушив до Москви, де з першої спроби вступив до Школи-студії МХАТ. У 1984 році закінчив акторський факультет і був прийнятий у трупу театру "Сучасник", незабаром став одним із його ведучих акторів.

Сергій Гармаш переїхав до Москви і розпочав кар’єру актора

Сергій Гармаш знявся у багатьох кінофільмах, серед яких: "Майстер і Маргарита", "Ворошилівський стрілець", "Марш-кидок", "Стомлені сонцем 2. Передстояння", "Каменська", "Анна Кареніна" та інших.

Сергій Гармаш прославився завдяки серіалу "Каменська"

Що Сергій Гармаш говорить про війну в Україні

До початку війни Сергій Гармаш тепло відгукувався про Україну, називав її "своєю батьківщиною". У нього в Херсоні жили батьки та брат, тож актор намагався відвідувати їх 1-2 рази на рік.

Мама та тато у Херсоні живуть — там, де й жили. Це моя батьківщина, тут і мій брат, та інші родичі, друзі, та й просто Україна — це моє дитинство, моя юність, і навіть якось… Ні, без жодного "якось": початок у професії — теж Україна Сергій Гармаш

Сергій Гармаш називав Україну "своєю батьківщиною"

Коли у 2014 році Росія розпочала військову агресію проти України, актор Сергій Гармаш виступив проти дій Путіна та анексії Криму, він поставив свій підпис під заявою на підтримку України. Однак незабаром змінив свою думку і швидко "перевзувся".

На початку повномасштабної війни, коли російські війська обстрілювали та захопили Херсон, актор Сергій Гармаш приїхав до рідного міста і нахабно заявив, що приєднається до відновлення роботи херсонського театру, в якому розпочинав свою кар’єру. Про це повідомив колаборант Володимир Сальдо, який давно перебуває з Гармашем у дружніх стосунках.

Сергій Гармаш товаришує із Сальдо та підтримав окупацію Херсона

Потім зірка російських фільмів відвідав окупований Генічеськ, де повністю підтримав дії путінської армії. За підтримку війни Сергій Гармаш був внесений до "Миротворця" та списку корупціонерів та розпалювачів війни.

Артист неодноразово виступав перед сім’ями учасників "СВО" у Севастополі та Сімферополі, а також приїжджав на гастролі до "ДНР" та "ЛНР".

Сергій Гармаш підтримує путінський режим

Велика честь виступати перед учасниками військових дій, їх рідними та близькими, кримчанами та мешканцями нових територій. Нічого не зрушить у нашому світі, якщо в ногу з політикою не йтиме культура. Над цим я й працюю. Бійцям на передовий — низький уклін Сергій Гармаш

На виборах президента Росії у 2024 році Гармаш був одним з офіційних представників Володимира Путіна.

Сергій Гармаш на виборах у 2024 році був довіреною особою Путіна

