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"Його можуть прибрати": Кікабідзе закликав Зеленського врятувати Саакашвілі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Міхеїл Саакашвілі Новина оновлена 12 листопада 2021, 22:58
Міхеїл Саакашвілі

Кікабідзе просить забрати Міхо до України.

Вахтанг Кікабідзе приїхав до України, щоб попросити президента Володимира Зеленського допомогти Міхеїлу Саакашвілі. Нагадаємо, політик голодує в Грузії і перебуває у тюремній лікарні. Співак розповів, що відео, які публікують, — це мала частина того, що відбувається насправді.

Про зустріч він розповів у ефірі шоу Савіка Шустера.

"Він сильна людина", — так описав Кікабідзе Саакашвілі і повідомив, що Міхеїла "можуть прибрати в Грузії ". Зокрема він мав на увазі бізнесмена Бідзіна Іванішвілі.

Також він зазначив, що російський президент Володимир Путін хоче розвалити Грузію.

Згадує Путіна та Саакашвілі, у своїх повідомленнях із ув’язнення. Ще на самому початку перебування за ґратами він написав листа українському лідеру, де назвав себе "особистим в’язнем Путіна".

Після того як його перевели до лікарняної в’язниці в Глдані, Саакашвілі знову згадав главу РФ у зверненні, сказавши, що його переклад виконано з метою фізичного знищення за вказівкою російського лідера.

Раніше "Телеграф" писав, що Саакашвілі заарештували в Грузії на початку жовтня, а після політик оголосив голодування. Лікар повідомив, що він втратив два десятки кілограмів. Через це його перевели до іншого пенітенціарного закладу до лікарні. Переклад супроводжувався жорстокістю – з’явилося відео бійки.

Також український президент зателефонував грузинському прем’єру з приводу доступу до Саакашвілі українських медиків.

Теги:
#Володимир Зеленський #Міхеїл Саакашвілі #Вахтанг Кікабідзе
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