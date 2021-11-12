У скандал з ув'язненням Саакашвілі втрутився Зеленський

Відповідь грузинської сторони залишилась "загадкою"

Президент України Володимир Зеленський втрутився у питання з ув’язненням політика Михайла Саакашвілі, стан здоров’я якого погіршився через голодування, і обговорив це з прем’єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі.

Як повідомила пресслужба Офісу президента, між представниками двох держав у п’ятницю, 12 грудня, відбулася телефонна розмова.

Телефоном український президент висловив свою думку щодо прав громадянина України Михайла Саакашвілі, наголосив на неприпустимості застосування щодо нього заходів примусу та заявив про необхідність надання можливості його відвідувати матері та близьким політика.

Крім того, Зеленський попросив Гарібашвілі розглянути питання щодо допуску до ув’язненого політика українських лікарів.

Якою була реакція грузинської сторони — у тексті не зазначається. До цього влада Грузії неохоче йшла на поступки експрезиденту країни.

Нагадаємо, напередодні у мережі з’явилося відео з в’язниці Руставі, на якому видно, як Саакашвілі тягнуть до виходу співробітники пенітенціарного закладу. Перед тим вони заявляли, що нібито Саакашвілі ображав та бив працівників.

Як повідомляв "Телеграф", Михайла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня після того, як він прибув до країни перед виборами до парламенту, — за звинуваченням ще 2010 року його засудили до шести років позбавлення волі.

Тоді ж політик оголосив голодування, однак у мережі наробило шуму неоднозначне відео, як Саакашвілі з апетитом їсть щось, що він назвав "мікроелементами та мінеральними добавками".