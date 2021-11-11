І не скажеш, що голодує: з’явилося відео "бійки" Саакашвілі у тюремній лікарні
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Він щосили чинив опір співробітникам в’язниці
З’явилося відео переведення українського та грузинського політика Міхеїла Саакашвілі до тюремної лікарні у Глдані.
Ролик опублікувала спеціальна пенітенціарна служба Грузії, повідомляє "Телеграф".
Нагадаємо, що після переведення інформувалося, ніби Саакашвілі ображав співробітників та застосовував до них фізичну силу.
На відео ж видно, як його жорстко тягнуть кілька людей, поки він намагається чинити опір.
Інцидент стався 8 листопада, коли Саакашвілі через погіршення стану здоров’я перевезли на гелікоптері до лікарні.
Варто зауважити, що думка користувачів мережі про те, що сталося, дуже відрізняється, — одні обурені неприпустимістю подібного, інші просто не розуміють, що там відбувається.
Як повідомляв "Телеграф", Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня після того, як він прибув до країни перед виборами до парламенту, — за звинуваченням ще 2010 року його засудили до шести років позбавлення волі.
Тоді ж політик оголосив голодування, однак у мережі наробило шуму неоднозначне відео, як Саакашвілі з апетитом їсть щось, що він назвав "мікроелементами та мінеральними добавками".
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