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І не скажеш, що голодує: з’явилося відео "бійки" Саакашвілі у тюремній лікарні

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Саакашвілі буквально внесли до лікарні Новина оновлена 11 листопада 2021, 13:55
Саакашвілі буквально внесли до лікарні

Він щосили чинив опір співробітникам в’язниці

З’явилося відео переведення українського та грузинського політика Міхеїла Саакашвілі до тюремної лікарні у Глдані.

Ролик опублікувала спеціальна пенітенціарна служба Грузії, повідомляє "Телеграф".

Нагадаємо, що після переведення інформувалося, ніби Саакашвілі ображав співробітників та застосовував до них фізичну силу.

На відео ж видно, як його жорстко тягнуть кілька людей, поки він намагається чинити опір.

Інцидент стався 8 листопада, коли Саакашвілі через погіршення стану здоров’я перевезли на гелікоптері до лікарні.

Варто зауважити, що думка користувачів мережі про те, що сталося, дуже відрізняється, — одні обурені неприпустимістю подібного, інші просто не розуміють, що там відбувається.

Коментарі до відео
Коментарі до відео

Як повідомляв "Телеграф", Міхеїла Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня після того, як він прибув до країни перед виборами до парламенту, — за звинуваченням ще 2010 року його засудили до шести років позбавлення волі.

Тоді ж політик оголосив голодування, однак у мережі наробило шуму неоднозначне відео, як Саакашвілі з апетитом їсть щось, що він назвав "мікроелементами та мінеральними добавками".

Теги:
#Грузія #Михайло Саакашвілі
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