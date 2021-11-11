Укр

И не скажешь, что голодает: появилось видео "драки" Саакашвили в тюремной больнице

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Саакашвили буквально внесли в больницу Новость обновлена 11 ноября 2021, 13:55
Саакашвили буквально внесли в больницу

Он со всех сил сопротивлялся сотрудникам тюрьмы

Появилось видео перевода украинского и грузинского политика Михеила Саакашвили в тюремную больницу в Глдани.

Ролик опубликовала специальная пенитенциарная служба Грузии, сообщает "Телеграф".

Напомним, что после перевода информировалось, будто бы Саакашвили оскорблял сотрудников и применял к ним физическую силу.

На видео же видно, как его жестко волокут несколько человек, пока он пытается сопротивляться.

Инцидент имел место 8 ноября, когда Саакашвили из-за ухудшения состояния здоровья перевезли на вертолете в больницу.

Стоит заметить, что мнение пользователей сети о происшедшем сильно отличается, — одни возмущены недопустимостью подобного, другие просто не понимают, что там происходит.

Комментарии к видео
Комментарии к видео

Как сообщал "Телеграф", Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после того, как он прибыл в страну перед выборами в парламент, — по обвинению еще 2010-го года его приговорили к шести годам лишения свободы.

Тогда же политик объявил голодовку, однако в сети наделало шуму неоднозначное видео, как Саакашвили с аппетитом ест нечто, что он назвал "микроэлементами и минеральными добавками".

Теги:
#Грузия #Михаил Саакашвили
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