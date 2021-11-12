В скандал с заключением Саакашвили вмешался Зеленский

Ответ грузинской стороны остался "загадкой"

Президент Украины Владимир Зеленский вмешался в вопрос с заключением политика Михаила Саакашвили, состояние здоровья которого ухудшилось из-за голодовки, и обсудил это с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, между представителями двух государств в пятницу, 12 декабря, состоялся телефонный разговор.

По телефону украинский президент выразил свое мнение о правах гражданина Украины Михаила Саакашвили, отметил недопустимость применения к нему мер принуждения и заявил о необходимости предоставления возможности его посещать матери и близким политика.

Кроме того, Зеленский попросил Гарибашвили рассмотреть вопрос о допуске к заключенному политику украинских врачей.

Какова была реакция грузинской стороны — в тексте не указывается. До этого власти Грузии неохотно шли на уступки экспрезиденту страны.

Напомним, накануне в сети появилось видео из тюрьмы Рустави, на котором видно, как Саакашвили тянут к выходу сотрудники пенитенциарного заведения. Перед этим они заявляли, что Саакашвили якобы оскорблял и избивал работников.

Как сообщал "Телеграф", Михаил Саакашвили задержан в Грузии 1 октября после того, как он прибыл в страну перед выборами в парламент, — по обвинению еще в 2010 году его приговорили к шести годам лишения свободы.

Тогда же политик объявил голодовку, однако в сети наделало шума неоднозначное видео, как Саакашвили с аппетитом ест нечто, что он назвал "микроэлементами и минеральными добавками".