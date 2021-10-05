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"Особистий в’язень Путіна": Саакашвілі написав листа Зеленському з в’язниці

Автор
Олена Волкова
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Зеленський підтримав Саакашвілі, а той подякував президенту Новина оновлена 05 жовтня 2021, 11:20
Зеленський підтримав Саакашвілі, а той подякував президенту

Саакашвілі звернувся до Зеленського за допомогою відкритого листа в "Фейсбуці"

Екс-президент Грузії і нинішній глава Виконавчого комітету реформ України Михайло Саакашвілі, перебуваючи в грузинській в’язниці, звернувся до українського лідера Володимира Зеленського.

Текст листа на трьох мовах — українській, англійській і російській — політик опублікував на своїй сторінці в "Фейсбуці".

Саакашвілі пише, що глибоко зворушений словами і відгуком Зеленського "на незаконний арешт і ув’язнення в Грузії за сфальсифікованими звинуваченнями, які, крім Росії, не визнає ніхто в світі".

"Я більше життя люблю свою Грузію, але дуже люблю і Україну, мою другу батьківщину, де провів багато років свого життя і де у мене є сім’я і друзі, і громадянство, яке я дуже ціную. Я все життя буду пишатися тим, що мав можливість внести свій скромний внесок у вироблені вами історичні зміни і реформи, — пише Саакашвілі. — Оскільки я фактично є особистим в’язнем Путіна, то дуже високо оцінюю вашу принципову позицію щодо захисту України, всього регіону і всіх в’язнів імперії".

Відзначимо, що Михайла Саакашвілі заарештували в Грузії 1 жовтня за звинуваченнями 10-річної давності. На батьківщину політик прилетів, бо хотів підтримати своїх виборців під час місцевих виборів і захистити їхні голоси. Арешт Саакашвілі змусив реагувати і українську владу, яка зазначила, що спробує домовитися про екстрадицію політика. Однак в генпрокуратурі Грузії заявили, що повертати Саакашвілі в Україну вони не планують і всі шість років ув’язнення політик проведе у в’язниці на батьківщині.

Варто нагадати, що Володимир Зеленський на прес-конференції в Трускавці заявив, що він все ж планує домагатися екстрадиції Михайла Саакашвілі, оскільки він має громадянство України. За словами Зеленського, новина про те, що Саакашвілі вирушив до Грузії, його дуже здивувала, так як він про плани політика не знав. Більш того, президент України вважає такий крок екс-президента Грузії неправильним, "тому що він знаходиться у державній владі". Але допомогти йому все-таки спробує.

Теги:
#Грузія #Екстрадиція #Лист #Михайло Саакашвілі #Володимир Зеленський
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