"Личный узник Путина": Саакашвили написал письмо Зеленскому из тюрьмы

Саакашвили обратился к Зеленскому с помощью открытого письма в "Фейсбуке"

Экс-президент Грузии и нынешний глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, находясь в грузинской тюрьме, обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Текст письма на трех языках — украинском, английском и русском — политик опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

Саакашвили пишет, что глубоко тронут словами и откликом Зеленского "на незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые, кроме России, не признает никто в мире".

"Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы, — пишет Саакашвили. — Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи".

Отметим, что Михаила Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября по обвинениям 10-летней давности. На родину политик прилетел, потому что хотел поддержать своих избирателей во время местных выборов и защитить их голоса. Арест Саакашвили заставил реагировать и украинскую власть, которая отметила, что попытается договориться об экстрадиции политика. Однако в генпрокуратуре Грузии заявили, что возвращать Саакашвили в Украину они не планируют и все шесть лет заключения политик проведет в тюрьме на родине.

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский на пресс-конференции в Трускавце заявил, что он все же планирует добиваться экстрадиции Михаила Саакашвили, поскольку он имеет гражданство Украины. По словам Зеленского, новость о том, что Саакашвили отправился в Грузию его очень удивила, так как он о планах политика не знал. Более того, президент Украины посчитал такой шаг экс-президента Грузии неправильным, "потому что он находится в государственной власти". Но помочь ему все-таки попытается.