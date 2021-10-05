Укр

"Личный узник Путина": Саакашвили написал письмо Зеленскому из тюрьмы

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
44
Зеленский поддержал Саакашвили, а тот поблагодарил президента Новость обновлена 05 октября 2021, 11:20
Зеленский поддержал Саакашвили, а тот поблагодарил президента

Саакашвили обратился к Зеленскому с помощью открытого письма в "Фейсбуке"

Экс-президент Грузии и нынешний глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили, находясь в грузинской тюрьме, обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Текст письма на трех языках — украинском, английском и русском — политик опубликовал на своей странице в "Фейсбуке".

Саакашвили пишет, что глубоко тронут словами и откликом Зеленского "на незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые, кроме России, не признает никто в мире".

"Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы, — пишет Саакашвили. — Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи".

Отметим, что Михаила Саакашвили арестовали в Грузии 1 октября по обвинениям 10-летней давности. На родину политик прилетел, потому что хотел поддержать своих избирателей во время местных выборов и защитить их голоса. Арест Саакашвили заставил реагировать и украинскую власть, которая отметила, что попытается договориться об экстрадиции политика. Однако в генпрокуратуре Грузии заявили, что возвращать Саакашвили в Украину они не планируют и все шесть лет заключения политик проведет в тюрьме на родине.

Стоит напомнить, что Владимир Зеленский на пресс-конференции в Трускавце заявил, что он все же планирует добиваться экстрадиции Михаила Саакашвили, поскольку он имеет гражданство Украины. По словам Зеленского, новость о том, что Саакашвили отправился в Грузию его очень удивила, так как он о планах политика не знал. Более того, президент Украины посчитал такой шаг экс-президента Грузии неправильным, "потому что он находится в государственной власти". Но помочь ему все-таки попытается.

Теги:
#Грузия #Экстрадиция #Письмо #Михаил Саакашвили #Владимир Зеленский
Давид Арахамия появился в Верховной Раде с гипсом на руке
Политика
После слета слуг в Трускавце Арахамия пришел в Раду с травмированной рукой (фото)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Давид Арахамия появился в Верховной Раде с гипсом на руке
После слета слуг в Трускавце Арахамия пришел в Раду с травмированной рукой (фото)
Дата публикации
Категория
Врач-косметолог Алла Дворянин
Как ухаживать за кожей осенью и что ее "убивает" — интервью с косметологом Аллой Дворянин
Дата публикации
Категория
Социальные сети и интернет-сервисы
Масштабный сбой на 6 часов "вырубил" Facebook и Instagram по всему миру: что известно о причинах
Дата публикации
Категория
Суд по делу об убийстве полицейского в Чернигове
Жестокое убийство полицейского в Чернигове: всех фигурантов взяли под стражу (фото)
Дата публикации
Категория
Акция в поддержку Михаила Саакашвили под стенами тюрьмы в Рустави
Протесты в поддержку Саакашвили в Грузии: как все прошло и чего ждать от оппозиции дальше (фото, видео)