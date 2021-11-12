"Его могут убрать": Кикабидзе призвал Зеленского спасти Саакашвили

Кикабидзе просит забрать Михо в Украину.

Вахтанг Кикабидзе приехал в Украину, чтобы попросить президента Владимира Зеленского помочь Михеилу Саакашвили. Напомним, политик голодает в Грузии и содержится в тюремной больнице. Певец рассказал, что видео, которые публикуют — это малая часть того, что происходит на самом деле.

Об встрече он рассказал в эфире шоу Савика Шустера.

"Он сильный человек", — так описал Кикабидзе Саакашвили и сообщил, что Михеила "могут убрать в Грузии". В частности он имел в виду бизнесмена Бидзина Иванишвили.

Также он отметил, что российский президент Владимир Путин хочет развалить Грузию.

Вспоминает Путина и Саакашвили, в своих сообщениях из заключения. Еще в самом начале заключения он написал письмо украинскому лидеру, где назвал себя "личным узником Путина".

После того как его перевели в больничную тюрьму в Глдани, Саакашвили снова вспомнил главу РФ в обращении сказав, что его перевод выполнен с целью физического уничтожения по указанию российского лидера.

Ранее "Телеграф" писал, что Саакашвили арестовали в Грузии в начале октября, а после политик объявил голодовку. Врач сообщил, что он потерял два десятка килограммов. Из-за этого его перевели в другое пенитенциарное учреждение в больницу. Перевод сопровождался жестокостью — появилось видео драки.

Также украинский президент созвонился с грузинским премьером по поводу доступа к Саакашвили украинских медиков.