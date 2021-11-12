Укр

"Его могут убрать": Кикабидзе призвал Зеленского спасти Саакашвили

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Михеил Саакашвили Новость обновлена 12 ноября 2021, 22:58
Михеил Саакашвили

Кикабидзе просит забрать Михо в Украину.

Вахтанг Кикабидзе приехал в Украину, чтобы попросить президента Владимира Зеленского помочь Михеилу Саакашвили. Напомним, политик голодает в Грузии и содержится в тюремной больнице. Певец рассказал, что видео, которые публикуют — это малая часть того, что происходит на самом деле. 

Об встрече он рассказал в эфире шоу Савика Шустера. 

"Он сильный человек", — так описал Кикабидзе Саакашвили и сообщил, что Михеила "могут убрать в Грузии". В частности он имел в виду бизнесмена Бидзина Иванишвили. 

Также он отметил, что российский президент Владимир Путин хочет развалить Грузию. 

Вспоминает Путина и Саакашвили, в своих сообщениях из заключения. Еще в самом начале заключения он написал письмо украинскому лидеру, где назвал себя "личным узником Путина". 

После того как его перевели в больничную тюрьму в Глдани, Саакашвили снова вспомнил главу РФ в обращении сказав, что его перевод выполнен с целью физического уничтожения по указанию российского лидера.  

Ранее "Телеграф" писал, что Саакашвили арестовали в Грузии в начале октября, а после политик объявил голодовку. Врач сообщил, что он потерял два десятка килограммов. Из-за этого его перевели в другое пенитенциарное учреждение в больницу. Перевод сопровождался жестокостью — появилось видео драки

Также украинский президент созвонился с грузинским премьером по поводу доступа к Саакашвили украинских медиков. 

Теги:
#Владимир Зеленский #Михеил Саакашвили #Вахтанг Кикабидзе
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