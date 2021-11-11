Укр

Минус 20 кг? Как изменился Саакашвили за 40 дней голодовки: фото "до" и "после"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
73
Михеил Саакашвили Новость обновлена 11 ноября 2021, 15:08
Михеил Саакашвили

Политик голодает более 40 дней.

Михеил Саакашвили, который с начала октября содержится в пенитенциарных учреждениях Грузии и объявил голодовку, по заверению своего врача Николоза Кипшидзе потерял около 20 килограммов веса. 

"Телеграф" сравнил фотографии политика до и после начала голодовки. 

Все фотографии "до" сделаны в 2021 году — в январе на Крещение, 5 сентября на берегу Днепра и позднее в том же месяце и размещены в соцсетях политика.

Последствия голодовки Саакашвили
Последствия голодовки Саакашвили

 Фотографии "после" — кадры из видео сборов Саакашвили до перемещения его в тюремную больницу в Глдани и в самом учреждении в начале второй декады ноября. 

Кадры на данном сравнении сделаны с разницей в два месяца.

Михеил Саакашвили в Украине и в тюрьме в Грузии
Михеил Саакашвили в Украине и в тюрьме в Грузии

Отметим, что политик похудел, но оценить масштабы сброса веса по фото непросто. Его врач заявлял о нарушениях памяти и речи у пациента в результате ограничений в питании.

Стоп-кадр из видео из тюремной больницы
Стоп-кадр из видео из тюремной больницы

Ранее "Телеграф" писал, что Саакашвили сняли в тюрьме во время потребления, предположительно, лекарственных добавок. 

Также появилось видео, как политика перевозили из одного учреждения в другое, на котором его волокут несколько человек, а он пытается сопротивляться. Саакашвили рассказывая об инциденте сообщил, что ему пытались позднее ввести препарат и он вынужден был защищаться от медперсонала.

Теги:
#Голодовка #Тюрьма #Михеил Саакашвили
Ситуация с беженцами в Беларуси накаляется
Мир
Беженцы ночуют в подъездах, а на границу с Польшей их свозят лукашенковские силовики, - белорусская журналистка
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ситуация с беженцами в Беларуси накаляется
Беженцы ночуют в подъездах, а на границу с Польшей их свозят лукашенковские силовики, - белорусская журналистка
Дата публикации
Категория
Ринат Ахметов и Владимир Зеленский
Почему Зеленский поссорился с Ахметовым и кто выйдет победителем из этой войны
Дата публикации
Категория
Верховный суд "отменил" проценты за пользование займом
100% годовых - теперь реальность: украинцам разрешили давать в долг под любой процент
Дата публикации
Категория
"Изоляция"
Изнасилования, пытки током и унижения: что происходило в тюрьме боевиков "Изоляция", рассказал бывший узник
Дата публикации
Категория
"Евробляхеров" ждут не лучшие времена
Уже сегодня за евробляхи снова начнут штрафовать: что делать владельцам нерастаможенных авто