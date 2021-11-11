Минус 20 кг? Как изменился Саакашвили за 40 дней голодовки: фото "до" и "после"

Политик голодает более 40 дней.

Михеил Саакашвили, который с начала октября содержится в пенитенциарных учреждениях Грузии и объявил голодовку, по заверению своего врача Николоза Кипшидзе потерял около 20 килограммов веса.

"Телеграф" сравнил фотографии политика до и после начала голодовки.

Все фотографии "до" сделаны в 2021 году — в январе на Крещение, 5 сентября на берегу Днепра и позднее в том же месяце и размещены в соцсетях политика.

Последствия голодовки Саакашвили

Фотографии "после" — кадры из видео сборов Саакашвили до перемещения его в тюремную больницу в Глдани и в самом учреждении в начале второй декады ноября.

Кадры на данном сравнении сделаны с разницей в два месяца.

Михеил Саакашвили в Украине и в тюрьме в Грузии

Отметим, что политик похудел, но оценить масштабы сброса веса по фото непросто. Его врач заявлял о нарушениях памяти и речи у пациента в результате ограничений в питании.

Стоп-кадр из видео из тюремной больницы

Ранее "Телеграф" писал, что Саакашвили сняли в тюрьме во время потребления, предположительно, лекарственных добавок.

Также появилось видео, как политика перевозили из одного учреждения в другое, на котором его волокут несколько человек, а он пытается сопротивляться. Саакашвили рассказывая об инциденте сообщил, что ему пытались позднее ввести препарат и он вынужден был защищаться от медперсонала.