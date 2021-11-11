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Мінус 20 кг? Як змінився Саакашвілі за 40 днів голодування: фото "до" та "після"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі

Політик голодує понад 40 днів.

Міхеїл Саакашвілі, який з початку жовтня утримується в пенітенціарних установах Грузії та оголосив голодування, як запевняє його лікар Ніколоз Кіпшидзе, втратив близько 20 кілограмів ваги.

"Телеграф" порівняв фотографії політика до і після початку голодування.

Усі фотографії "до" зроблені 2021 року — у січні на Водохреще, 5 вересня на березі Дніпра і пізніше того ж місяця і розміщені в соцмережах політика.

Наслідки голодування Саакашвілі
Наслідки голодування Саакашвілі

Фотографії "після" — кадри з відео зборів Саакашвілі до переміщення його до тюремної лікарні в Ґлдані та в самій установі на початку другої декади листопада.

Кадри на цьому порівнянні зроблені з різницею у два місяці.

Міхеїл Саакашвілі в Україні та у в’язниці в Грузії
Міхеїл Саакашвілі в Україні та у в’язниці в Грузії

Зазначимо, що політик схуд, але оцінити масштаби скидання ваги фото непросто. Його лікар заявляв про порушення пам’яті та вимови у пацієнта внаслідок обмежень у харчуванні.

Стоп-кадр із відео з тюремної лікарні
Стоп-кадр із відео з тюремної лікарні

Раніше "Телеграф" писав, що Саакашвілі зняли у в’язниці під час споживання, ймовірно, лікарських добавок.

Також з’явилося відео, як політика перевозили з однієї установи до іншої, на якому його тягнуть кілька людей, а він намагається чинити опір. Саакашвілі, розповідаючи про інцидент, повідомив, що йому намагалися пізніше ввести препарат і він змушений був захищатися від медперсоналу.

Теги:
#Голодування #В'язниця #Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі
Політика
Мінус 20 кг? Як змінився Саакашвілі за 40 днів голодування: фото "до" та "після"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Міхеїл Саакашвілі
Мінус 20 кг? Як змінився Саакашвілі за 40 днів голодування: фото "до" та "після"
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