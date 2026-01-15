Был большим другом Украины. От чего умер Вахтанг Кикабидзе, где похоронен и как выглядит его могила

Артист выступал с концертами в Киеве и на Донбассе

В этот четверг проходит годовщина со дня смерти известного грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Как и Нино Катамадзе, звезда фильма "Мимино" осуждал агрессию России и был поддержкой для украинцев.

Что нужно знать:

Вахтанг Кикабидзе ушел из жизни на 85-м году после длительной болезни

Его гроб украшали флаги Грузии и Украины

Он публично выступал против России и активно поддерживал Украину на протяжении последних лет

Знаменитый уроженец Тбилиси ушел из жизни ровно три года назад. 15 января 2023 года Кикабидзе скончался в больнице на 85-м году жизни из-за осложнений хронического заболевания почек.

Вахтанг Кикабидзе умер в 84 года

Прощание с артистом состоялось 17 января. Гражданская панихида проходила в Большом концертном зале Тбилисской филармонии, после чего Вахтанга Кикабидзе похоронили на пантеоне Мтацминда в столице Грузии. На церемонии присутствовали представители Украины, в том числе тогдашний министр культуры Александр Ткаченко, а также делегации Армении и Азербайджана. Гроб легендарного артиста был украшен флагами Грузии и Украины.

Его преданность делу жизни, мудрость, неисчерпаемая энергия, доброта были примером для всех. Украинцы благодарны Вахтангу Кикабидзе за поддержку в борьбе против российского агрессора. Имя Вахтанга Кикабидзе будет вписано в историю Украины, как большого грузина, внесшего свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины. Всегда это будем помнить и никогда не забудем Ткаченко произнес речь от президента Украины Владимира Зеленского

Кикабидзе, прославившийся неповторимым голосом и яркой сценической харизмой, в последние годы пережил немало испытаний. Он перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли мозга, жил с инвалидностью и длительное время проходил диализ.

Самым тяжелым ударом для артиста стала смерть супруги — Ирины Кебадзе, в прошлом примы-балерины Тбилисского академического оперного театра. С ней он прожил в счастливом браке 54 года и ушел из жизни всего через 14 месяцев после ее кончины.

Вахтанг Кикабидзе с женой Ириной

В 2024 году в сети появились фотографии места захоронения народного артиста. На могиле Кикабидзе можно было увидеть небольшие флаги Грузии и Украины, а также цветы. Певец покоится рядом с женой Ириной, матерью Мананой Багратиони, которая в свое время пела в Сионском соборе Тбилиси, и отцом Котико Кикабидзе, пропавшим без вести под Керчью во время войны в 1942 году.

Найти могилу артиста легко по крупной надписи на памятнике — BUBA. Именно так Кикабидзе называли родные, друзья и коллеги. На одном из грузинских диалектов это слово также означает "старший" по статусу. В апреле 2024 года один из поклонников звезды снял короткое видео с места его захоронения.

Как Вахтанг Кикабидзе поддерживал Украину

С 1980-х годов исполнитель жил в России, где снимался в кино, сериалах и активно гастролировал с концертами. В 2008 году он навсегда покинул РФ и отказался от российского ордена "Дружбы" в знак протеста против военного нападения страны-агрессорши на Южную Осетию в Грузии.

В 2013 году певец получил звание Заслуженного артиста Украины, а годом спустя заявил, что, будь он моложе, отправился бы добровольцем в зону АТО. Путина он называл "политиком черной силы" и "захватчиком". В 2015 году певец выступил в Киеве с концертом, посвященным Героям Небесной Сотни, а позже приезжал с концертами на Донбасс — в Лисичанск, Северодонецк и Рубежное — к пятилетию их освобождения от российских войск.

Певец называл Путина захватчиком

В 2020 году Кикабидзе баллотировался в парламент Грузии, возглавив избирательный список партии Михеила Саакашвили "Единое национальное движение". Он также публично осудил полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.