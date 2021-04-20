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Меня бы расстреляли: Вахтанг Кикабидзе рассказал о приглашении в Донецк и Луганск

Меня бы расстреляли: Вахтанг Кикабидзе рассказал о приглашении в Донецк и Луганск
Обновлено 12:16 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Известного артиста СССР Вахтанга Кикабидзе пригласили на выступление в республики оккупантов "ДНР" и "ЛНР" после чего бы расстреляли.

Такое мнение он озвучил в интервью "Собеседнику" 20 апреля.

По его словам, под видом концертов боевики хотели, чтобы он только приехал к ним, после чего бы расстреляли его. Поскольку он не признает ситуацию и республики оккупантов его бы арестовали. 

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Отметим, что Кикабидзе критиковал российские власти за произошедшее в 2008 году военный конфликт России и Грузии.

Он также отказался от ордена Дружбы и перестал посещать РФ.

Напомним, что ранее военный обозреватель рассказал, откуда на Украину нападет РФ.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Донецк, Луганск, Донбасс, Вахтанг Кикабидзе.
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