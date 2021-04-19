Путин готовит вторжение в Украину с юга: раскрыт опасный сценарий

Россия стянула в оккупированный Крым серьезную военную технику, намерена ограничить проход суден в части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива на период "военных учений" российских войск.

Ситуация накаляется. Российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр высказал мнение, что последние передвижения группировок российских войск свидетельствуют о подготовке тотальной войны РФ против Украины и удары готовятся, в том числе, со стороны оккупированного Крыма на украинском Черноморском побережье.

Есть риск атаки и со стороны Азовского моря. По этому поводу 19 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков, проинспектировал подразделения МВД на линии соприкосновения. И подчеркнул, что побережье Азовского моря является приоритетным направлением с точки зрения контроля страны и отпора в случае агрессии и высадки вражеского десанта на территорию Украины.

О том, какая угроза может исходить с территории оккупированного Крыма, а также с Черного и Азовского морей, «Телеграфу» рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин.

По словам Влада Волошина, РФ, действительно накапливает силы и средства в Черном, Азовском море и на оккупированном полуострове Крым. И очень похоже на то, что идет подготовка к классической десантной операции, которая может состояться, если Россия решит вторгнуться в Украину с южного направления.

«Сухопутная общевойсковая операция в том районе - проблематична. Перекопский перешеек шириной 7-9 км. Он инженерно мощно оборудован. Украинские военнослужащие могут задержать там фактически любые силы противника. Остается высадка морского и воздушного десанта», — поясняет военный эксперт.

Он отмечает, что пару недель назад в Крым перебросили Псковскую дивизию ВДВ РФ. А сейчас РФ экстренно стягивает туда морскую пехоту и средства для ее переброски. В первую очередь – большие десантные корабли, которые идут с Балтики. Плюс - десантные катера, которые уже совершил межфлотовой переход с Каспия в Черное и Азовское моря.

«Через 100 км Волго-Донского канала и 13 шлюзов. Довольно непростой переход, — подчеркивает Влад Волошин. - Вместе с катерами перебрасывается и полк морской пехоты с Каспийского моря. РФ декларирует, что будут учения по защите Крыма. Но мы прекрасно понимаем, что подразделения морской пехоты – штурмовые. И их задействуют именно для захвата морского побережья, объектов морской инфраструктуры, для действий в прибрежных районах. Вырисовывается довольно угрожающая картина. В Севастополе, на Черноморском флоте (ЧФ) РФ есть бригада морской пехоты. Зачем перебрасывать еще?».

Военный эксперт считает, что выглядит всё, будто морские десантники ЧФ РФ вместе с большими десантными кораблями, у которых более глубокая посадка, будут действовать на Черном море. И тогда вполне возможна высадка ими десанта на побережье Херсонской области, где есть соответствующие глубины. Воздушный десант же может быть сброшен за Перекопский перешеек, в районе Каховки и Алешковских (Нижнеднепровских) песков.

«А морская пехота с десантными катерами, пришедшими с Каспия и имеющими низкую посадку (до1 метра), может атаковать наше азовское побережье, — продолжает Влад Волошин. - Их задача будет, к примеру, высадится на побережье в районе Бердянска – и перерезать пути, по которым может идти подмога к украинским воинам, защищающим Перешеек и истоки Северо-Крымского канала. То есть, вполне вырисовывается десантная операция по захваты канала и южного приморского побережья Азовского моря. Тот самый сухопутный коридор в Крым, который мысленно уже не раз «пробивали» россияне. Его нужно будет еще расширить и удержать, но это уже - последующие задачи. Первоочередные – отбросить защитников Украины за Днепр в Херсонской области».

Эксперт уверяет, что подобный сценарий, который может быть даже отвлекающим маневром, в то время как агрессор под тем или иным предлогом ударит с другой стороны, наши военные изучили. И даже отрабатывали противодействие ему на недавних тактических военные учениях на Херсонщине.

О том, какие сценарии Путин приготовил для Украины, а также когда и почему Россия может пойти в атаку, «Телеграфу» рассказал генерал Игорь Романенко.