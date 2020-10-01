Вахтанг Какабидзе пошел в политику и возглавил список партии Саакашвили

Популярный грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе появлся в топе партийного списка крупнейшего оппозиционного объединения "Единое национальное движение", которое примет участие в выборах с еще несколькими партиями в блоке под названием "Сила в единстве".