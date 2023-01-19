Гроб с украинскими флагами: появились фото с церемонии похорон Вахтанга Кикабидзе

В церемонии приняли участие делегации из Украины, Армении и Азербайджана

В четверг, 19 января, в Тбилиси (Грузия) простились с выдающимся грузинским актером и певцом, большим другом Украины Вахтангом Кикабидзе, который умер 15 января в возрасте 84 лет.

Как сообщает издание sova.news, панихида проходила в Большом концертном зале Филармонии. В церемонии прощания приняла участие делегация из Украины, в частности на похороны Кикабидзе приехал министр культуры Александр Ткаченко. Также присутствовали делегации из Армении и Азербайджана.

Гроб с легендарным актером украсили грузинским и украинским флагами.

Церемония прошла в церкви Кашвети на проспекте Руставели

Согласно завещанию, Вахтанг Кикабидзе будет похоронен на Верийском кладбище – рядом с могилами матери и жены артиста, умершей в октябре 2021 года.

Как сообщал ранее "Телеграф", на известие о смерти Кикабидзе отреагировали украинские знаменитости. Много добрых слов об актере написали Андрей Бедняков, Юрий Горбунов, Тарас Цымбалюк.

Позже детали последнего разговора с Кикабидзе раскрыл его друг, российский актер Станислав Садальский. Незадолго до смерти Кикабидзе говорил, что умирает.