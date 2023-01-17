Друг Кикабидзе рассказал о последней просьбе актера

Садальский процитировал слова Кикабидзе незадолго до смерти

В Грузии прощаются с легендарным актером Вахтангом Кикабидзе, который скончался 15 января 2023 года. Незадолго до смерти он говорил, что умирает. Детали последнего разговора с Кикабидзе раскрыл его приятель, российский актер Станислав Садальский. В Новый год Кикабидзе просил его об одном: не поздравлять.

Об этом Садальский написал на своей странице в Instagram. Он прибыл в Грузию на похороны Кикабидзе. В Тбилиси пройдет двухдневная панихида, а затем прощание. Кикабидзе похоронят на Верийском кладбище, где покоится его супруга и мать.

Садальский рассказал, что супруга Кикабидзе умерла осенью 2021 года. Уход жены актер переживал болезненно.

"На мое поздравление с Новым годом сказал – "не надо поздравлять, меня уже нет, я умираю", — процитировал последние слова Кикабидзе Садальский.

Актер добавил, что для него важно попрощаться с другом, который стал частью жизни, прошлого и его самого.

"Так нас учили старики в Той стране, где мы все дружили. И самое мое большое желание, чтобы народы наши снова были вместе", — добавил Садальский.

Садальский о Кикабидзе

К слову, Садальский, в отличии от большого друга Украины Кикабидзе, придерживается антиукраинских настроений. Актер посещал оккупированный Крым и говорил о "гражданской войне" в нашей стране во время российской агрессии на востоке Украины, после 24 февраля 2022 года продолжает публично высказываться в пользу рф.

Как сообщал ранее "Телеграф", на известие о смерти Кикабидзе отреагировали украинские знаменитости. Много добрых слов об актере написали Андрей Бедняков, Юрий Горбунов, Тарас Цымбалюк и не только.