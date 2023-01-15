"Ушла в вечность легенда": Цымбалюк, Бедняков, Горбунов отреагировали на смерть Вахтанга Кикабидзе (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1166
В социальных сетях чтят память большого друга украинцев
Трагическое известие о смерти известного грузинского актера и певца, большого друга Украины Вахтанга Кикабидзе стало неожиданным для его многочисленных поклонников и звездных коллег.
В сети известные представители украинского шоу-бизнеса — телеведущие Юрий Горбунов, Андрей Бедняков, актер Тарас Цымбалюк опубликовали посты о смерти 84-летнего артиста.
Реакция украинских звезд на смерть Вахтанга Кикабидзе
Тарас Цымбалюк
"Ушла в вечность легенда, великий человек и настоящий друг Украины — Вахтанг Константинович Кикабидзе", — написал актер в сторис Инстаграма.
Юрий Горбунов
Андрей Бедняков
Шоумен опубликовал в сторис Инстаграма черно-белую фотографию улыбающегося Вахтанга Кикабидзе и подписал фото лаконичным "RIP".
Напомним, что Вахтанг Кикабидзе поддерживал украинский народ задолго до полномасштабного вторжения россии в нашу страну. Активно помогал он нам в борьбе против агрессора и после открытого нападения путина.
Ранее "Телеграф" сообщал о смерти украинского режиссера Сергея Долбилова. Мужчина снял известные фильмы о братьях Кличко и Шевченко.