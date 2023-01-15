"Ушла в вечность легенда": Цымбалюк, Бедняков, Горбунов отреагировали на смерть Вахтанга Кикабидзе (фото)

В социальных сетях чтят память большого друга украинцев

Трагическое известие о смерти известного грузинского актера и певца, большого друга Украины Вахтанга Кикабидзе стало неожиданным для его многочисленных поклонников и звездных коллег.

В сети известные представители украинского шоу-бизнеса — телеведущие Юрий Горбунов, Андрей Бедняков, актер Тарас Цымбалюк опубликовали посты о смерти 84-летнего артиста.

Реакция украинских звезд на смерть Вахтанга Кикабидзе

Тарас Цымбалюк

"Ушла в вечность легенда, великий человек и настоящий друг Украины — Вахтанг Константинович Кикабидзе", — написал актер в сторис Инстаграма.

Юрий Горбунов

Андрей Бедняков

Шоумен опубликовал в сторис Инстаграма черно-белую фотографию улыбающегося Вахтанга Кикабидзе и подписал фото лаконичным "RIP".

Напомним, что Вахтанг Кикабидзе поддерживал украинский народ задолго до полномасштабного вторжения россии в нашу страну. Активно помогал он нам в борьбе против агрессора и после открытого нападения путина.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти украинского режиссера Сергея Долбилова. Мужчина снял известные фильмы о братьях Кличко и Шевченко.