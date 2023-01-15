О свободе, Украине и путине: топ-10 цитат легендарного Вахтанга Кикабидзе

Кикабидзе говорил, что с Украиной шутить нельзя, а путина называл политиком черной силы

В воскресенье, 15 января 2023 года, не стало легендарного грузинского киноактера, режиссера, исполнителя авторских песен Вахтанга Кикабидзе. Это был большой друг Украины, который поддерживал украинский народ задолго до полномасштабного вторжения рф. Активно помогал он нам в борьбе против агрессора и после открытого нападения путина.

Кикабидзе за свои 84 года запомнился не только своим искрометным творчеством, а и яркими высказываниями. "Телеграф" публикует подборку самых метких цитат Вахтанга Кикабидзе об Украине, свободе, военной агрессии рф, путине и не только.

Об Украине и украинцах

Украинцы по своей натуре националисты. Это сидит у них в крови. Они просто так руки вверх не поднимут и не сдадутся. Это надо понимать в том смысле, что сегодня аннексирован Крым и никто не знает, чем все закончится. То, что у нас будет только хуже, мы, грузины, знаем. А с Украиной так шутить нельзя.

Сейчас всем украинцам надо держаться за руки и петь одну песню — за свободу родной державы. Потому что если этого не делать, все может очень плохо кончиться.

О путине

путин видно болеет, борется за Советский Союз. У меня такое чувство. Ему нравится Сталин как политик, который пол интеллигенции перестрелял в свое время.

Политик черной силы. И пока он со своими амбициями будет жить, он все время будет угрожать каким-то странам, системам. Он — захватчик! Его заклинило на одном: он думает, что вечно будет командовать своей страной. А люди не вечны, и все в жизни кончается. И даже его правнукам будет стыдно называть его фамилию.

Я — не пропагандист, но, честно вам скажу: если бы я был украинцем, я никогда бы не смог простить путина.

О свободе

Это когда человек не боится выражать свои мысли. Ведь советская система научила нас постоянно чего-то бояться. Вспоминаю свою молодость, как приходилось решать самые простые бытовые задачи: где купить джинсы, сосиски, сыр. Мы не имели возможности выехать за рубеж и не могли понять, почему в их плохом, якобы загнивающем обществе все товары есть в большом количестве.

О российско-украинской войне

россия не хочет, чтобы Украина продолжала сопротивляться. Но если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны. Второго варианта нет! Ведь если эта война будет длиться долго, встать на ноги Украине будет очень сложно.

Это страшное зрелище. Такого я не видел даже в кино. Сейчас города, в которые я раньше летал с концертами, — ничего нет. Все сравнили с землей. Ничего не осталось. А что еще называется геноцидом? Когда детей вывозят, отдают в какие-то далекие страны. Когда взрываются детдома, когда взрывают роддома, детские садики. У меня язык не поворачивается.

О россии

Я уже как восемь лет не езжу ни в один российский город. Не из-за того, что я хочу этим решением выразить какое-то недовольство самому народу. А из-за того, что я никогда не мог представить, что танк с российским флагом войдет на мою землю, масюсенькую республику, и начнет здесь расстреливать моих братьев.

Политика и народ – разные вещи. У меня лежит много писем с приглашениями из разных городов, люди говорят: "Это же путин, это не мы". Все время приглашают. Но, нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить, имею в виду – политикам. Если зашел к тебе танк с каким-то флагом, то в эту страну ты не должен ехать петь и развлекаться. Думаю, что история все расставит на свои места.

Вахтанг Кикабидзе обрел широкую популярность в 60-70 годы после участия в фильмах "Мимино", "Не горюй!", "Встреча в горах" и других. В 1980-м ему было присвоено звание народного артиста Грузии. После вторжения российских сил в Грузию артист прекратил выступления в рф (с 2008 года), а также отказался от всех наград, ранее врученных ему в этой стране. Выступил он и против аннексии рф Крыма, а также военной агрессии на востоке Украины. После 24 февраля 2022 года поддерживал украинцев, в том числе на свой день рождения организовал благотворительный сбор на помощь нашей армии.