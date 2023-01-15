Про свободу, Україну та путіна: топ-10 цитат легендарного Вахтанга Кікабідзе

Кікабідзе казав, що з Україною жартувати не можна, а путіна називав політиком чорної сили

У неділю, 15 січня 2023 року, не стало легендарного грузинського кіноактора, режисера, виконавця авторських пісень Вахтанга Кікабідзе. Це був великий друг України, котрий підтримував український народ задовго до повномасштабного вторгнення рф. Активно допомагав він нам у боротьбі проти агресора й після відкритого нападу путіна.

Кікабідзе за свої 84 роки запам’ятався не лише своєю іскрометною творчістю, а й яскравими висловлюваннями. "Телеграф" публікує добірку найвлучніших цитат Вахтанга Кікабідзе про Україну, свободу, військову агресію рф, путіна і не тільки.

Про Україну та українців

Українці за своєю вдачею націоналісти. Це сидить у них у крові. Вони просто так руки догори не піднімуть і не здадуться. Це треба розуміти в тому сенсі, що сьогодні анексовано Крим і ніхто не знає, чим усе закінчиться. Те, що в нас буде лише гірше, ми, грузини, знаємо. А з Україною так жартувати не можна.

Нині всім українцям треба триматися за руки та співати одну пісню — за свободу рідної держави. Тому що, якщо цього не робити, все може дуже погано закінчитися.

Про путіна

путін видно хворіє, бореться за Радянський Союз. В мене таке почуття. Йому подобається Сталін як політик, який півінтелігенції перестріляв свого часу.

Політик чорної сили. І доки він зі своїми амбіціями житиме, він увесь час загрожуватиме якимось країнам, системам. Він – загарбник! Його заклинило на одному: він думає, що вічно командуватиме своєю країною. А люди не вічні, й усе в житті закінчується. І навіть його правнукам соромно буде називати його прізвище.

Я не пропагандист, але, чесно вам скажу: якби я був українцем, я ніколи б не зміг пробачити путіна.

Про свободу

Це коли людина не боїться висловлювати свої думки. Адже радянська система навчила нас постійно чогось боятися. Згадую свою молодість, як доводилося вирішувати найпростіші побутові завдання: де купити джинси, сосиски, сир. Ми не мали можливості виїхати за кордон і не могли зрозуміти, чому в їхньому поганому суспільстві, що нібито загниває, всі товари є у великій кількості.

Про російсько-українську війну

росія не хоче, щоб Україна продовжувала чинити опір. Але якби я був молодим, я теж зараз був би в АТО і чинив опір, захищаючи честь країни. Другого варіанта немає! Адже якщо ця війна триватиме довго, стати на ноги Україні буде дуже складно.

Це страшне видовище. Такого я не бачив навіть у кіно. Нині міста, в які я раніше літав із концертами, — нічого немає. Все порівняли із землею. Нічого не залишилось. А що ще називається геноцидом? Коли дітей вивозять, віддають у якісь далекі країни. Коли вибухають дитбудинки, коли підривають пологові будинки, дитячі садки. У мене язик не повертається.

Про росію

Я вже як вісім років не їжджу до жодного російського міста. Не через те, що я хочу цим рішенням висловити якесь невдоволення самому народу. А через те, що я ніколи не міг уявити, що танк із російським прапором увійде на мою землю, масюсеньку республіку, і почне тут розстрілювати моїх братів.

Політика та народ – різні речі. У мене лежить багато листів із запрошеннями з різних міст, люди кажуть: "Це ж путін, це не ми". Увесь час запрошують. Але не можна співати тим людям, які тебе хочуть побити, маю на увазі – політикам. Якщо зайшов до тебе танк із якимось прапором, то в цю країну ти не повинен їхати співати та розважатися. Думаю, що історія все розставить на свої місця.

Вахтанг Кікабідзе набув широкої популярності у 60-70 роки після участі у фільмах "Міміно", "Не горюй!", "Зустріч у горах" та інших. В 1980-му йому було присвоєно звання народного артиста Грузії. Після вторгнення російських сил у Грузію артист припинив виступи в рф (з 2008 року), а також відмовився від усіх нагород, раніше вручених йому в цій країні. Виступив він і проти анексії рф Крима, а також військової агресії на сході України. Після 24 лютого 2022 року підтримував українців, зокрема, на свій день народження організував благодійний збір на допомогу нашій армії.