Степану Бандері 114 років: топ його цитат про боротьбу, подвиги українців та ворожий імпералізм

Топ цитат Степана Бандери

1 січня в Україні відзначають не лише перший день нового року, а й символічну дату для національної боротьби. Цього дня 1909 року в селі Старий Угринів (нині Івано-Франківська область) народився Степан Бандера — український політичний діяч, революціонер, один із провідних ідеологів, практиків та теоретиків українського націоналістичного руху XX століття.

Спеціально до дня народження одного з найвідоміших борців за незалежність України "Телеграф" зробив вибірку його яскравих цитат:

Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною боротьбою і трудом.

Ніщо не зупинить ідею, час якої настав!

Ні на що не здадуться навіть найкращі нагоди й готовість допомогти, якщо сама нація не виборює й не кує своєї долі власною боротьбою.

1932 року Степан Бандера приєднався до визвольного руху України. Спочатку він виконував обов’язки крайового провідника Організації українських націоналістів, але 1933 року повноцінно обійняв цю посаду, очоливши ОУН Західної України.

Ідея українського націоналізму та героїчні подвиги революційної боротьби пробуджують глибоко заколисані, скуті більшовицькими дибками найвищі якості та енергію козацьких нащадків.

В усякій боротьбі і в усякій розумній політиці сенс полягає в тому, щоб, жертвуючи малим, частинними позиціями і вартостями, здобути головну мету. В цьому полягає всяка перемога, виграш. А пожертвувані, втрачені вартості – це ціна перемоги. Що більша мета, що тяжче змагання – то більші бувають жертви.

УПА

Під керівництвом Степана Бандери ОУН скоїли три найгучніші політичні вбивства у своїй історії, серед яких ліквідація Олексія Майлова, агента НКВС та секретаря посольства СРСР у Львові. 1934 року Степан Бандера був заарештований польською поліцією. На Варшавському процесі він був засуджений до страти, яку пізніше замінили на довічне ув’язнення. Але в 1939 році, коли охорона та адміністрація в’язниці, в якій було ув’язнено голову ОУН, втекла через критичну ситуацію на фронті, Степан Бандера разом з іншими в’язнями вийшов на волю.

Основна частина боротьби революційної організації з ворогом — це і є боротьба за душу людини, за ідейний вплив на цілий нарід, за поширення ідеї й концепції визвольної революції серед найширших мас народу, захоплення їх цією ідеєю і через це приєднання їх на бік визвольної боротьби.

Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний.

На початку 1941 року Степана Бандеру було обрано головою Проводу ОУН. Проте вже невдовзі, після проголошення знаменитого "Акту відновлення Української Держави", Бандера був схоплений нацистами та ув’язнений у концтаборі "Заксенгавзен". З останніх років свого життя Степан Бандера разом із сім’єю провів у німецькому Мюнхені, ховаючись під чужим ім’ям. 15 жовтня 1959 року агент радянського КДБ Богдан Сташинський убив Бандеру.

Якщо завтра на зміну большевизмові прийде інша форма російського імперіялізму, то він так само насамперед звернеться всіма своїми силами проти самостійности України, на її поневолення. Російський народ, як і досі, буде нести той імперіялізм, робитиме все, щоб тримати Україну в поневоленні.

Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії.

Бандера похований у Німеччині, на цвинтарі міста Мюнхен.

Могила Бандери

Наш народ завжди прагне свободи для себе і бажає її для інших народів. Він боровся і бореться за правду та справедливість. Ми хочемо жити у злагоді та взаємній повазі з усіма народами доброї волі. Ми визнаємо за іншими народами такі самі права, за які боремося для себе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, ким був Бандера і чому навколо нього зібрано стільки міфів та домислів.