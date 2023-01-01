Актуально и сейчас: что Степан Бандера говорил о терроре россии против Украины

Некоторые высказывания "отца нашего Бандеры" не потеряли своей актуальности и через десятилетие

Первое января для украинцев — это не только начало Нового года, но и причина гордиться своим патриотизмом и национальной позицией. Именно в этот день 114 лет назад появился лидер ОУН-УПА, вдохновитель украинскости Степан Бандера. В 1954 году, скрываясь в подполье в Германии, он дал интервью одной из радиостанций в Кельне. Интересно, что большинство его высказываний, касавшихся трехдневных отношений Украины и рф, актуальны и в наше время, когда идет полномасштабная война.

"Телеграф", ссылаясь на публикацию "НВ", приводит несколько основных размышлений Бандеры, демонстрирующих четкость его позиции и необходимость как можно дальше держаться от "русского мира" со всеми его последствиями.

О самом большом желании россиян. "Конечная цель большевистской политики — уничтожить самобытную сущность украинского народа во всех смыслах и утопить его в море так называемых советских людей. Таким образом, Украина может превратиться в одну из российских провинций".

"Конечная цель большевистской политики — уничтожить самобытную сущность украинского народа во всех смыслах и утопить его в море так называемых советских людей. Таким образом, Украина может превратиться в одну из российских провинций". О том, почему Москве приходилось манипулировать. "Они вынуждены применять очень сложные средства и даже отступать в некоторых отраслях. С одной стороны, из-за твердой позиции украинского народа в его борьбе против российского империализма и коммунизма, а с другой — из-за численной величины украинцев и всестороннего потенциала Украины".

"Они вынуждены применять очень сложные средства и даже отступать в некоторых отраслях. С одной стороны, из-за твердой позиции украинского народа в его борьбе против российского империализма и коммунизма, а с другой — из-за численной величины украинцев и всестороннего потенциала Украины". Об извечной борьбе Украины. "Стремление к независимости украинского народа не было сломлено Москвой ни в результате массовой ликвидации национальных кадров, ни в результате неслыханного террора в отношении украинцев, который Советы развернули между 1930 годом: и Второй мировой войной в виде искусственного голода, массовых депортаций и казней".

О навязывании "совка". "россия пытается применить новую тактику: превратить стремление к независимости украинского народа в советский патриотизм. Эта тактика особенно проявляется в сегодняшней советской пропаганде, которая недавно стала подчеркивать роль Украины как второй по величине советской республики".

"россия пытается применить новую тактику: превратить стремление к независимости украинского народа в советский патриотизм. Эта тактика особенно проявляется в сегодняшней советской пропаганде, которая недавно стала подчеркивать роль Украины как второй по величине советской республики". О передаче Крыма и продвижении украинцев на высокие должности в Союзе. "Таким образом россия пытается убедить украинцев в том, что в СССР они могут иметь наилучшую возможность для развития, возможность удовлетворить свои национальные и политические устремления и даже стать руководящей нацией".

О попытках ослабления украинства в Украине. "Предательские планы россии относительно Украины проявляются в переселении украинцев, прежде всего молодежи, в малонаселенные районы Советской Азии, о чем недавно стало известно. Это переселение проводится под предлогом заселения целинных земель и превращения их в пахотные земли. Вся миграция вроде бы добровольная. Экономические планы играют второстепенную роль в этом переселении. Тем самым Советы пытаются распылить украинскую молодежь и ослабить потенциал населения Украины".

"Предательские планы россии относительно Украины проявляются в переселении украинцев, прежде всего молодежи, в малонаселенные районы Советской Азии, о чем недавно стало известно. Это переселение проводится под предлогом заселения целинных земель и превращения их в пахотные земли. Вся миграция вроде бы добровольная. Экономические планы играют второстепенную роль в этом переселении. Тем самым Советы пытаются распылить украинскую молодежь и ослабить потенциал населения Украины". О силе духа нашей нации. "Большевистская россия не достигнет своей цели. Все обернется только против россии. Сибирские концентрационные лагеря и принудительные поселения не смогут сломить боевой дух украинцев и их ненависть к большевизму и российскому империализму. Они также не смогут повлиять на глубокую дружбу народов, порабощенных россией".

Напомним, что Степан Бандера входит в пятерку наиболее выдающихся исторических фигур Украины по версии 2022 года. Мнениями украинцев интересовались специалисты социологической группы "Рейтинг".

Бандеру действительно любят граждане нашего государства, причем от мала до велика. Известный хит "Отец наш Бандера" стал мегапопулярным в соцсетях еще задолго до полномасштабной войны с рф.