Зеленский обогнал даже Бандеру: кто вошел в рейтинг величайших украинцев всех времен

Всего украинцы определили сотню наиболее известных украинцев, чей вклад в развитие нашего государства сложно переоценить

В Украине обнародовали результаты народного опроса для определения наибольших фигур среди украинцев всех времен. Так, победителем рейтинга 2022 традиционно оказался поэт Тарас Шевченко. Вторая ступень досталась действующему президенту Владимиру Зеленскому, который сейчас беспокоится о завершении войны на условиях Украины. Закрыла топовую тройку писательница Леся Украинка.

Оформлением такого списка занимались специалисты социологической группы "Рейтинг", передает "Телеграф". Отметим, что ТОП формировался в форме открытых вопросов к респондентам, которые не имели перед собой никаких предварительных перечней вероятных претендентов. Всего было опрошено 1000 украинских граждан в возрасте 18 лет.

Напомним, что имя Тараса Шевченко озвучили 63,9% опрашиваемых. За Владимира Зеленского свои "голоса" отдали 29,8% украинцев. Леся Украинка была названа самой выдающейся в 19,6% случаях. Также в первую пятерку вошли гетман Богдан Хмельницкий (17,3%) и вдохновитель националистического движения Степан Бандера (12,8%).

Рейтинг выдающихся украинцев 2022

Замкнули первую десятку такие именитые украинцы, как Михаил Грушевский, Иван Франко, Иван Мазепа, Вячеслав Чорновил, а также Валерий Залужный. Выдающимся украинцем Главнокомандующего ВСУ считает 7,7% респондентов.

Интересно, что в рейтинге можно найти и других наших современников. Это и первый президент Украины Леонид Кравчук (2,5%), и мэр Киева Виталий Кличко (2,2%), и боксер Александр Усик (2,2%). Есть здесь и главы украинского государства в другие годы – Леонид Кучма (1,5%) и Петр Порошенко (1,2%).

Сотня самых именитых украинских граждан

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский был признан самым влиятельным евреем мира в 2022 году. Ответный топ был обнародован изданием Jerusalim Post. Интересно, что Зеленский обошел даже известнейших израильских деятелей.