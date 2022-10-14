Зеленський обігнав навіть Бандеру: хто увійшов до рейтингу найвидатніших українців усіх часів

Всього українці визначили сотню найбільш відомих українців, чий вклад у розвиток нашої держави важко переоцінити

В Україні оприлюднили результати народного опитування задля визначення найбільших визначних постатей серед українців усіх часів. Так, переможцем рейтингу 2022 року традиційно виявився поет Тарас Шевченко. Друга ж сходинка дісталася діючому президенту Володимиру Зеленському, який наразі турбується про завершення війни на умовах України. Замкнула топову трійку письменниця Леся Українка.

Оформленням такого списку займалися спеціалісти соціологічної групи "Рейтинг", передає "Телеграф". Зазначимо, що ТОП формувався у формі відкритих питань до респондентів, які не мали перед собою ніяких попередніх переліків імовірних претендентів. Усього було опитано 1000 українських громадян у віці від 18 років.

Зазначимо, що ім'я Тараса Шевченка озвучили 63,9% опитуваних. За Володимира Зеленського свої "голоси" віддали 29,8% українців. Лесю Українку було названо найвидатнішою у 19,6% випадках. Також до першої п'ятірки увійшли гетьман Богдан Хмельницький (17,3%) та натхненник націоналістичного руху Степан Бандера (12,8%).

Рейтинг видатних українців 2022

Замкнули першу десятку такі імениті українці як Михайло Грушевський, Іван Франко, Іван Мазепа, В'ячеслав Чорновіл, а також Валерій Залужний. Видатним українцем Головнокомандуючого ЗСУ вважає 7,7% респондентів.

Цікаво, що у рейтингу можна знайти й інших наших сучасників. Це і перший президент України Леонід Кравчук (2,5%), і мер Києва Віталій Кличко (2,2%), і боксер Олександр Усик (2,2%). Є тут й глави української держави в інші роки — Леонід Кучма (1,5%) та Петро Порошенко (1,2%).

Сотня найбільш іменитих українських громадян

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський був визнаний найбільш впливовим євреєм світу у 2022 році. Відповідний топ був оприлюднений виданням Jerusalim Post. Цікаво, що Зеленський обійшов навіть найвідоміших ізраїльських діячів.