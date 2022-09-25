"Змінив світовий порядок": Зеленський став найвпливовішим євреєм світу за версією Jerusalem Post

Видання каже, що президентові України вдалося згуртувати західний світ проти російського диктатора.

Президент України Володимир Зеленський посів перше місце у списку найвпливовіших євреїв світу у 2022 році.

Відповідний рейтинг із 50 найвпливовіших євреїв світу було складено виданням The Jerusalem Post, до нього увійшли політики, а також діячі мистецтва, медицини, літератури та науки.

Очолив список Володимир Зеленський, якого видання представило як "чемпіона України".

Слідом за ним пішли прем’єр Ізраїлю Яїр Лапід, прем’єр Франції Елізабет Борне, посол США в Ізраїлі Том Найдс і колишній прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

"Військовий лідер змінив світовий порядок так, як не спостерігалося з часів падіння "залізної завіси" наприкінці 1980-х років, налаштувавши майже весь західний світ проти росії та її могутнього президента володимира путіна", — охарактеризувало видання Зеленського.

Зазначається, що завдяки "витонченому" використанню ЗМІ та дипломатії Зеленський змусив світ діяти таким чином, якого не бачили десятиліттями. Зокрема видання зазначає, що Швеція та Фінляндія подали заявки до НАТО, проти росії ввели безпрецедентні санкції, а американська зброя, яка ніколи не призначалася для експорту в Україну, тепер потрапила до рук ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, нещодавно результати соціологічного опитування показали, що Зеленський очолив також рейтинг симпатій серед українців.