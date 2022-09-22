Зеленський на першому місці, Залужний - на четвертому: українці визначилися з власними симпатіями до політиків

Колишні лідери України тепер не мають такого рівня симпатій, як це було раніше

Українці за час війни з російськими окупантами змінили свої думки стосовно деяких політиків, чітко позначивши, кого вони підтримують зараз, а хто вичерпав ліміт довіри. Серед лідерів симпатій опинилися — Зеленський, Притула, Кличко та Залужний.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного National Democratic Institute та Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, українцям запропонували відповісти на питання, чи подобається їм той, чи інший діяч зі списку. Було названо 16 основних політичних фігур.

За результатом голосування сформувалася очевидна четвірка лідерів симпатій — президент України Володимир Зеленський (87%), волонтер та шоумен Сергій Притула (77%), міський голова Києва Віталій Кличко (63%), головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (62%).

Примітно, що у самому кінці таблиці опинилися голова депутатської групи "Платформа за життя та мир" (створена з депутатів колишньої "ОПЗЖ") Юрій Бойко — його підтримали всього 14% респондентів. По 19% підтримки отримали п'ятий президент України Петро Порошенко та голова партії "Голос" Кіра Рудик. Не багато підтримки зараз й у голови "Батьківщини" Юлії Тимошенко — їй симпатизують всього 22% респондентів.

Кого з політиків українці підтримують найбільше

Крім того, громадянам поставили питання й про ставлення до партій. Тут голоси розділилися наступним чином: 48% респондентів підтримали б партію під керівництвом Сергія Притули, 40% проголосували за "Слугу народу", 30% опитаних віддали б свої голоси за партію Кличка "Удар", а 16% — за "Європейську Солідарність".

Рівень симпатій до партій України

Довідка: Опитування під назвою "Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України" проводилося у період з 2 по 9 серпня 2022 року методом телефонних інтерв'ю з використанням програмного забезпечення CATI. У ньому взяли участь 2510 українців, які досягли повноліття і старше. Рівень похибки не перевищує 2,2%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як змінилися настрої українців стосовно територіальних поступок РФ з початку повномасштабного вторгнення ворожої армії в Україну.