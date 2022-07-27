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Українців, які не готові поступатись росії ні метром своєї землі, стало більше – опитування

Автор
Юлія Потерянко Юлія Потерянко
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Лише кожен десятий готовий на поступки росії
Лише кожен десятий готовий на поступки росії

Рішуче налаштованих громадян більше у всіх зрізах, які проаналізували соціологи

Свою думку щодо здачі українських територій росії задля умиротворення володимира путіна нещодавно змінив навіть ветеран американської політики Генрі Кісінджер. Недивно що аналогічний тренд спостерігається і серед українців.

Як свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), робити агресору територіальні уступки за жодних обставин, навіть якщо це затягне війну не готові 84% українців. У травні частка тих, хто поділяє цю думку, складала 82%.

При цьому поступитись землями заради досягнення миру готові 10% – стільки ж, скільки і у травні. Решта учасників опитування не визначились із позицією.

У КМІС зазначили, що небажання здаватись агресору притаманне усім регіонам України. Навіть у східних областях, де зазвичай був високий відсоток проросійськи налаштованих громадян, 77% опитаних виступили проти поступок росіянам. За поступки висловились лише 16%.

Готовність до територіальних поступок у регіональному вимірі

Якщо розглядати мешканців окупованих після 24 лютого територій, які змушені були виїхати, серед них проти здачі територій виявилось 82% и лише 17% – за.

При аналізі відповідей у лінгво-етнічному зрізі ситуація теж не міняється. Російськомовні українці переважною більшістю проти територіальних поступок (76% проти 14%), так само як і російськомовні росіяни, що живуть в Україні (68% проти 19%). Серед україномовних українців відмовитись від територій готові лише 8%, а 88% – категорично проти цього. Співвідношення у середовищі українців-білінгвів 85% проти 9%.

Готовність до територіальних поступок серед лінгво-етнічних категорій населення

Соціологи проводили опитування з 6 до 20 липня. У ньому взяли участь 2000 повнолітніх громадян України, крім мешканців тимчасово окупованого Криму, ОРДЛО та тих, хто виїхав за кордон після широкомасштабного вторгнення РФ 24 лютого. У КМІС зазначили, що через такі чинники, як виїзд населення за кордон, менше бажання громадян брати участь в опитуваннях, окупація частини українських земель росіянами та інші, репрезентативність опитувань в Україні зараз знизилась. Також зросла похибка дослідження. Втім, спеціалісти інституту твердять, що результати все одно зберігають високу репрезентативність і можуть надійно свідчити про суспільні настрої в державі.

Як повідомляв "Телеграф", на початку червня понад 90% українців відповіли соціологам, що впевнені у перемозі України над росією у війні.

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#Опитування #КМІС #Територія #Територіальна цілісність України