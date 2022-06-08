Коли українці чекають на закінчення війни і наскільки впевнені в перемозі - опитування

Дослідження проводилось 1-4 червня 2022 року

Станом на початок червня 90,3% українців, які взяли участь у всеукраїнському онлайн дослідженні, впевнені в перемозі України.

Після 100 днів з дати повномасштабного наступу росії на Україну 70,7% українців на питання "Наскільки ви вірите в перемогу України у війні з росією?" відповіли "абсолютно впевнений", 19,6% зазначили, що "скоріше впевнений", 3,6% респондентів відповіли "скоріше не впевнений" та "зовсім не впевнений", 6,1% зазначили, що на це питання "важко відповісти".

Щодо часу, який потребує Україна задля перемоги, 20,4% українців вказали термін "кілька місяців". "Півроку — рік" — так вважає 35,5% респондентів, а 16,9% учасників дослідження вважають, що війна триватиме більше року. Тільки 1,7 % респондентів не вірить в перемогу України.

У всеукраїнському онлайн опитуванні взяли участь респонденти у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. Параметри вибірки дослідження відповідають параметрам міського населення України за статтю, віком (14-55) і областю проживання до 24.02.2022. Метод опитування: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Вибіркова сукупність: 7414. Джерела отримання даних: панель Власна Думка, підписники інформаційних каналів Державних адміністрацій в усіх областях України та інші канали комунікації з онлайн аудиторією в Україні.

Дослідження проводилось 1-4 червня 2022 року на волонтерських засадах українською дослідницькою панеллю "Власна думка" за підтримки Інституту соціології Національної академії наук України, за ініціативою Офісу президента України.