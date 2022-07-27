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Украинцев, которые не готовы уступать россии ни метра своей земли, стало больше – опрос

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Только каждый десятый готов на уступки россии
Только каждый десятый готов на уступки россии

Решительно настроенных граждан больше во всех срезах, проанализированных социологами

Свое мнение о сдаче украинских территорий россии ради умиротворения владимира путина недавно изменил даже ветеран американской политики Генри Киссинджер. Неудивительно, что аналогичный тренд наблюдается и среди украинцев.

Как свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), делать агрессору территориальные уступки ни при каких обстоятельствах, даже если это затянет войну не готовы 84% украинцев. В мае доля разделяющих это мнение составляла 82%.

При этом уступить земли ради достижения мира готовы 10% – столько же, сколько и в мае. Остальные участники опроса не определились с позицией.

В КМИС отметили, что нежелание сдаваться агрессору присуще всем регионам Украины. Даже в восточных областях, где обычно был высок процент пророссийски настроенных граждан, 77% опрошенных выступили против уступок россиянам. За уступки высказались всего 16%.

Готовность к территориальным уступкам в региональном измерении

Если рассматривать жителей оккупированных после 24 февраля территорий, которые были вынуждены выехать, среди них против сдачи территорий оказалось 82% и только 17% — за.

При анализе ответов в лингво-этническом срезе ситуация тоже не меняется. Русскоязычные украинцы подавляющим большинством против территориальных уступок (76% против 14%), равно как и русскоязычные россияне, живущие в Украине (68% против 19%). Среди украиноязычных украинцев отказаться от территорий готово только 8%, а 88% – категорически против этого. Соотношение в среде украинцев-биллингвов 85% против 9%.

Готовность к территориальным уступкам среди лингво-этнических категорий населения

Социологи проводили опрос с 6 по 20 июля. В нем приняли участие 2000 совершеннолетних граждан Украины, кроме жителей временно оккупированного Крыма, ОРДЛО и выехавших за границу после широкомасштабного вторжения рф 24 февраля. В КМИС отметили, что из-за таких факторов, как выезд населения за границу, меньшее желание граждан участвовать в опросах, оккупация части украинских земель россиянами и других, репрезентативность опросов в Украине сейчас снизилась. Также возросла погрешность исследования. Впрочем, специалисты института говорят, что результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и могут надежно свидетельствовать об общественных настроениях в государстве.

Как сообщал Телеграф, в начале июня более 90% украинцев ответили социологам, что уверены в победе Украины над россией в войне.

Теги:
#Опрос #КМИС #Территория #Территориальная целостность Украины