Когда украинцы ждут окончания войны и насколько уверены в победе — опрос

Исследование проводилось 1-4 июня 2022 года

По состоянию на начало июня 90,3% украинцев, принявших участие во всеукраинском онлайн исследовании, уверены в победе Украины.

После 100 дней с даты полномасштабного наступления России на Украину 70,7% украинцев на вопрос "Насколько вы верите в победу Украины в войне с россией?" ответили "совершенно уверен", 19,6% отметили, что "скорее уверен", 3,6% респондентов ответили "скорее не уверен" и "совсем не уверен", 6,1% отметили, что на этот вопрос "затрудняюсь ответить" .

По времени, которое требуется Украине для победы, 20,4% украинцев указали срок "несколько месяцев". "Полгода — год" — так считает 35,5% респондентов, а 16,9% участников исследования считают, что война будет длиться больше года. Только 1,7% респондентов не верят в победу Украины.

Во всеукраинском онлайн-опросе приняли участие респонденты во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей. Параметры выборки исследования соответствуют параметрам городского населения Украины по полу, возрасту (14-55) и области проживания до 24.02.2022. Метод опроса: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Выборочная совокупность: 7414. Источники получения данных: панель "Власна думка", подписчики информационных каналов Государственных администраций во всех областях Украины и другие каналы коммуникации с онлайн аудиторией в Украине.

Исследование проводилось 1-4 июня 2022 на волонтерских началах украинской исследовательской панелью "Власна думка" при поддержке Института социологии Национальной академии наук Украины, по инициативе Офиса президента Украины.