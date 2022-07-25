"О чем здесь договариваться?": Киссинджер кардинально изменил мнение насчет россии

Экс-госсекретарь США заявил, что россия должна очистить захваченные украинские территории

Один из самых авторитетных политиков Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер, ранее намекавший Киеву на необходимость пойти на уступки кровавой россии, кардинально изменил свое мнение. Бывший госсекретарь публично призвал Украину не уступать оккупированные территории во время вероятного переговорного процесса с рф.

Соответствующую информацию он озвучил в ходе своего очередного интервью журналистам немецкого канала ZDF. По его словам, главной целью переговоров украинской и российской сторон является предотвращение жертв в результате военного конфликта двух стран.

"Как бы то ни было, переговоры однозначно придется базировать на необходимости предотвратить жертвы. И если ответственные на Западе решат это перед переговорами, то это правильно. Они должны сначала установить пределы того, чем они ни при каких обстоятельствах не уступят. И отказ от украинской территории не должно быть одним из условий, которые мы можем принять", – пояснил он.

Также Киссинджер добавил, что во время переговоров между Киевом и москвой западные лидеры обязаны в полной мере координировать свою позицию. Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал то, что не собирается вести переговорный процесс с россией по оккупированным агрессором территориям, которые были в составе Украины до начала российского вторжения.

"О чем здесь договариваться? Ну, только о том, что россия должна очистить все территории, которые она захватила после того дня, после начала войны", — подытожил он.

Стоит напомнить, что несколькими месяцами ранее Генри Киссинджер присутствовал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где вступил с заявлением о том, что Украина должна пойти на уступки россии и отказаться от части своих территорий в пользу рф, дабы остановить кровопролитие. Он также утверждал, что идеальным развитием событий было бы возвращение статуса-кво, действовавшего до полномасштабного вторжения российской федерации на украинские земли.

Ранее "Телеграф" сообщал, как медиаэксперт Татьяна Попова проанализировала скандальные заявления экс-госсекретаря Генри Киссинджера на форуме в Давосе, отметив, что в таком пожилом возрасте, в котором находится американский политик, ему должно быть стыдно за такую позицию.