"Про що тут домовлятися?": Кіссінджер кардинально змінив думку щодо росії

Ексдержсекретар США заявив, що росія повинна очистити захоплені українські території

Один із найавторитетніших політиків Сполучених Штатів Америки Генрі Кіссінджер, який раніше натякав Києву на необхідності піти на поступки кривавій росії, кардинально змінив свою думку. Колишній держсекретар публічно закликав Україну не поступатися окупованими територіями під час ймовірного переговорного процесу з рф.

Відповідну інформацію він озвучив під час свого чергового інтерв’ю для журналістів німецького каналу ZDF. За його словами, головною метою переговорів української та російської сторін є запобігання жертвам в результаті військового конфлікту двох країн.

"Як би там не було, переговори однозначно доведеться базувати на необхідності запобігти жертвам. І якщо відповідальні на Заході вирішать це перед переговорами, то це правильно. Вони повинні спочатку встановити межі того, чим вони за жодних обставин не поступляться. І відмова від української території не має бути однією з умов, які ми можемо прийняти", — пояснив він.

Також Кіссінджер додав, що під час переговорів між Києвом та москвою західні лідери зобов'язані повною мірою координувати свою позицію. Він відзначив, що український президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував на тому, що не збирається вести переговорний процес з росією щодо окупованих агресором територій, які були у складі України до початку російського вторгнення.

"Про що тут домовлятися? Ну, тільки про те, що росія має очистити всі території, які вона захопила після того дня, після початку війни", — підсумував він.

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Варто нагадати, що кількома місяцями раніше Генрі Кіссінджер був присутній на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де вступив із заявою про те, що Україна повинна піти на поступки росії та відмовитися від частини своїх територій на користь рф, аби зупинити кровопролиття. Він також стверджував, що ідеальним розвитком подій було б повернення статусу-кво, який був чинним до повномасштабного вторгнення російської федерації на українські землі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як медіаексперт Тетяна Попова проаналізувала скандальні заяви ексдержсекретаря Генрі Кіссінджера на форумі у Давосі, відзначивши, що у такому похилому віці, в якому перебуває американський політик, йому повинно бути соромно за таку позицію.