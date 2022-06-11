Кісінджер пояснив свої скандальні слова про поступки путіну

Ексчиновник вважає, що росія вже зазнала стратегічної поразки

Колишній глава Держдепартаменту США Генрі Кісінджер пояснив свої скандальні слова про територіальні поступки росії з боку України.

У своєму інтерв’ю для Інституту Бергрюена колишній чиновник пояснив, що мав на увазі повернення до ситуації на 24 лютого, оскільки визнання будь-яких територіальних придбань росією з того часу буде винагородою військової агресії.

Він зазначив, що таку ж думку поділяє і президент України Володимир Зеленський, який переконаний, що українці мають вийти на позиції до початку війни та деокупувати всіх захоплених росіянами після вторгнення території, перш ніж сідати за стіл переговорів.

Окремо він виділив тему Криму, вказавши, що це "інша тема" і потребує обговорення.

При цьому Кісінджер висловив думку, що російський диктатор володимир путін вже зазнав стратегічної поразки, оскільки не зміг перемогти слабшого сусіда. Це, за його словами, призвело до того, що Європа інакше почала дивитися на свій давній страх про російське вторгнення, а баланс сил у регіоні кардинально змінився.

Як повідомлялося раніше, заяви Кісінджера про те, що через вторгнення в Україну Заходу доведеться шукати домовленості із кремлем, пролунали на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

За його словами, переговори треба розпочинати найближчими місяцями, оскільки інакше виникне сильна напруженість, яку буде складно подолати.

"В ідеалі розділовою лінією має бути повернення до колишнього статус-кво. Якщо продовжувати війну далі за цю точку, це буде вже війна не за свободу України, а нова війна проти самої росії", — сказав тоді він.

Після цього на нього обрушився шквал критики, а в Україні Кісінджера навіть внесли до бази даних сайту "Миротворець".