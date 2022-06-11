Киссинджер объяснился за свои скандальные слова об уступках путину

Экс-чиновник считает, что россия уже потерпела стратегическое поражение

Бывший глава Госдепартамента США Генри Киссинджер объяснил свои скандальные слова о территориальных уступках россии со стороны Украины.

В своем интервью для Института Бергрюэна бывший чиновник объяснил, что имел в виду возвращение к ситуации на 24 февраля, поскольку признание любых территориальных приобретений россией с того момента будет являться вознаграждением военной агрессии.

Он отметил, что такое же мнение разделяет и президент Украины Владимир Зеленский, который убежден, что украинцы должны выйти на позиции до начала войны и деоккупировать все захваченные россиянами после вторжения территории прежде чем садиться за стол переговоров.

Отдельно он выделил тему Крыма, указав, что это "другая тема" и нуждается в обсуждении.

При этом Киссинджер вырази мнение, что российский диктатор владимир путин уже потерпел стратегическое поражение, поскольку не смог победить более слабого соседа. Это, по его словам, привело к тому, что Европа по другому начала смотреть на свой давний страх о российском вторжении, а баланс сил в регионе кардинально изменился.

Как сообщалось ранее, заявления Киссинджера о том, что из-за вторжения в Украину Западу придется искать договоренности с кремлем, прозвучали на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, переговоры надо начинать в ближайшие месяцы, поскольку иначе возникнет сильная напряженность, которую будет сложно преодолеть.

"В идеале разделительной линией должно быть возвращение к прежнему статус-кво. Если продолжать войну дальше этой точки, это будет уже война не за свободу Украины, а новая война против самой россии", — сказал тогда он.

После этого на него обрушился шквал критики, а в Украине Киссинджера даже внесли в базу данных сайта "Миротворец".