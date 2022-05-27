Киссинджер поплатился за свои высказывания насчет уступок Украины

Политик намекнул Киеву на необходимость пойти на уступки для возобновления мирных переговоров с рф

Один из авторитетнейших политиков Соединенных Штатов Америки и бывший госсекретарь Генри Киссинджер оказался в списке базы данных украинского сайта "Миротворец" как "соучастник преступлений против Украины".

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Как сообщает портал "eadaily", Киссинджер попал в список "врагов Украины" за свое заявление по поводу территориальных уступок со стороны Украины, которое он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам 98-летнего политика, из-за российской агрессии в Украине международному сообществу, в частности Западу, придется искать договоренности с кремлем. Достаточно большое количество комментаторов восприняли эти слова как призыв к украинским территориальным уступкам в обмен на мир с российской федерацией.

Из-за этих высказываний Киссинджер на "Миротворце" записали в участники "информационной спецоперации россии против Украины". В тексте его карточки говорится, что он является "соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан".

Карточка Генри Киссинджера в базе "Миротворца"

Следует добавить, что "Миротворец" является ресурсом, на котором размещаются персональные данные лиц, что считаются причастными к "преступлениям против принципов национальной безопасности Украины".

Ранее "Телеграф" сообщал, что громкое заявление бывшего госсекретаря США не осталось без внимания и со стороны российской федерации. В частности, спикер кремля дмитрий песков подчеркнул, что москва все еще ожидает, что Киев примет ее требования и четко осознает сложившуюся ситуацию.