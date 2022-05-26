Медиаэксперт Татьяна Попова, специально для "Телеграфа" проанализировала скандальные заявления на форуме в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 25 мая довольно жестко (и справедливо) раскритиковал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. Тот во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Украине нужно идти на скорейшие переговоры с россией, соглашаясь на территориальные уступки. В аналогичном ключе была выдержана одна из недавних статей в The New York Times.

И Киссинджеру, и авторам статьи Зеленский напомнил о Мюнхене 1938 года (Мюнхенский сговор, на котором страны Запада пытались умиротворить Гитлера). А Киссинджеру персонально еще и том, что семья того в том самом 38-м спасалась из нацистской Германии. И что Киссинджеру тогда было 15 лет – и он все прекрасно понимал.

Но, похоже, чем старше становился Киссинджер (а сейчас ему 98 лет), тем меньше у него было понимания сути событий.

В свое время он пытался сдать интересы Тайваня.

В свое время говорил по Израилю, что через 10 лет того уже не будет.

В свое время (а именно – в 1988-м) уверял, что СССР точно не развалится.

А сейчас пытается "сдать" Украину. В столь преклонном возрасте должно быть стыдно делать такие заявления. Но он по какой-то причине не стыдится такой позиции. Да и не только он…

Как показала история, прогнозы Киссинджера не работают. Украина это докажет в очередной раз.

Ответ украинских официальных лиц на подобные выпады ряда представителей Запада достаточно резонен.

Мы видели, что происходит с местными жителями, которые попали в оккупацию. Мы понимаем, что это преступление против человечества. Мы понимаем, что из себя представляет россия и почему ее надо не просто остановить, но и сокрушить.

И мы будем делать для этого все возможно и невозможное.