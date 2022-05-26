Медіаексперт Тетяна Попова, спеціально для "Телеграфа" проаналізувала скандальні заяви на форумі у Давосі

Президент України Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 25 травня досить жорстко (і слушно) розкритикував колишнього держсекретаря США Генрі Кісінджера. Той під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що Україні потрібно йти на якнайшвидші переговори з росією, погоджуючись на територіальні поступки. В аналогічному ключі було витримано одну з недавніх статей у The New York Times.

І Кіссінджеру, і авторам статті Зеленський нагадав про Мюнхена 1938 (Мюнхенська змова, на якій країни Заходу намагалися утихомирити Гітлера). А Кісінджеру персонально ще й те, що сім’я того 38-го рятувалася з нацистської Німеччини. І що Кісінджеру тоді було 15 років – і він усе чудово розумів.

Але, схоже, що старшим ставав Кісінджер (а зараз йому 98 років), тим менше у нього було розуміння суті подій.

Свого часу він намагався здати інтереси Тайваню.

Свого часу говорив Ізраїлем, що через 10 років того вже не буде.

Свого часу (а саме – 1988-го) запевняв, що СРСР точно не розвалиться.

А зараз намагається "здати" Україну. У такому похилому віці має бути соромно робити такі заяви. Але він чомусь не соромиться такої позиції. Та й не лише він…

Як показала історія, прогнози Кісінджера не працюють. Україна це доведе вкотре.

Відповідь українських офіційних осіб на подібні випади низки представників Заходу є досить резонною.

Ми бачили, що відбувається з місцевими жителями, які потрапили до окупації. Ми розуміємо, що це злочин проти людства. Ми розуміємо, що собою представляє росія і чому її треба не просто зупинити, а й розтрощити.

І ми робитимемо для цього все можливе і неможливе.