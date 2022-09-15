Змінилася кількість українців, які не готові на територіальні поступки: КМІС провів опитування

Всього за два місяці відсоток вже змінився

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну кількість українців, які ставилися нейтрально або байдуже до дій російської федерації на Сході країни, стало різко менше, а до всього російського люди часто ставляться насторожено. Велика кількість українців, звичайно, вірить у перемогу України. Усе це найоб'єктивніше показують результати опитувань.

Станом на 13 вересня 87% українців не готові на жодні територіальні поступки у повномасштабній російсько-українській війні. З липня цей показник зріс на 3 відсотки.

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, яке проводилося протягом 7-13 вересня.

Проте, лише 8% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій, але частка таких людей знизилася порівняно з липнем на 2 процентних пункти.

"З яким з цих тверджень щодо можливих компромісів для досягнення миру з росією Ви згодні в більшій мірі?"

Соціологи підкреслюють, що проти будь-яких територіальних поступок виступає абсолютна більшість мешканців у всіх регіонах України. Навіть серед жителів східних областей, де завжди показники були нижчі, і де зараз тривають бої, 85% проти поступок (готові на поступки лише 10%). Серед жителів Півдня 83% проти поступок (готові лише 10%).

Готовність до територіальних поступок у регіональному вимірі

Крім того, в результатах опитування зазначається різниця між думкою україномовних і російськомовних мешканців України. Серед російськомовних українців 85% проти територіальних поступок (підтримують – 10%). Серед російськомовних росіян також більшість – 57% – виступають проти будь-яких поступок (підтримують – 24%).

"Опитування проводилося серед громадян, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого", — йдеться в повідомленні КМІС.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, мешканку Полтавщини, чий син загинув у боях, довів до сліз священник — він переконував її в тому, що йде "спецоперація".