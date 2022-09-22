Зеленский на первом месте, Залужный – на четвертом: украинцы определились с собственными симпатиями к политикам

У бывших лидеров Украины теперь нет такого уровня симпатий, как это было раньше

Украинцы за время войны с российскими оккупантами изменили свои мнения по отношению к некоторым политикам, четко обозначив, кого они поддерживают сейчас, а кто исчерпал лимит доверия. Среди лидеров симпатий оказались – Зеленский, Притула, Кличко и Залужный.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного National Democratic Institute и Киевским международным институтом социологии.

Так, украинцам предложили ответить на вопрос, нравится ли им тот или иной деятель из списка. Были названы 16 основных политических фигур.

По результатам голосования сформировалась очевидная четверка лидеров симпатий – президент Украины Владимир Зеленский (87%), волонтер и шоумен Сергей Притула (77%), городской голова Киева Виталий Кличко (63%), главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (62%).

Примечательно, что в самом конце таблицы оказались глава депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" (создана из депутатов бывшей "ОПЗЖ") Юрий Бойко — его поддержали всего 14% респондентов. По 19% поддержки получили пятый президент Украины Петр Порошенко и глава партии "Голос" Кира Рудык. Немного поддержки сейчас и у главы "Батькивщины" Юлии Тимошенко — ей симпатизируют всего 22% респондентов.

Кого из политиков украинцы поддерживают больше всего

Кроме того, гражданам задали вопрос и об отношении к партиям. Здесь голоса разделились следующим образом: 48% респондентов поддержали бы партию под руководством Сергея Притулы, 40% проголосовали за "Слугу народа", 30% опрошенных отдали бы свои голоса за партию Кличко "Удар", а 16% — за "Европейскую Солидарность".

Уровень симпатий к партиям Украины

Справка: Опрос под названием "Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины" проводился в период со 2 по 9 августа 2022 методом телефонных интервью с использованием программного обеспечения CATI. В нем приняли участие 2510 украинцев, достигших совершеннолетия и старше. Уровень погрешности не превышает 2,2%.

Ранее "Телеграф" сообщал, как изменились настроения украинцев по отношению к территориальным уступкам РФ с начала полномасштабного вторжения вражеской армии в Украину.