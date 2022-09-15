Изменилось количество украинцев, не готовых на территориальные уступки: КМИС провел опрос

Всего за два месяца процент уже изменился

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину количество украинцев, относившихся нейтрально или безразлично к действиям российской федерации на Востоке страны, стало резко меньше, а ко всему российскому люди часто относятся настороженно. Большое количество украинцев, конечно, верит в победу Украины. Все это более объективно показывают результаты опросов.

По состоянию на 13 сентября 87% украинцев не готовы ни на какие территориальные уступки в полномасштабной российско-украинской войне. С июля этот показатель вырос на 3%.

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, который проводился в течение 7-13 сентября.

Однако лишь 8% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий, но доля таких людей снизилась по сравнению с июлем на 2 процентных пункта.

"С каким из этих утверждений по поводу возможных компромиссов для достижения мира с россией Вы согласны в большей степени?"

Социологи подчеркивают, что против любых территориальных уступок выступает абсолютное большинство жителей во всех регионах Украины. Даже среди жителей восточных областей, где всегда показатели были ниже, и где продолжаются бои, 85% против уступок (готовы на уступки только 10%). Среди южан 83% против уступок (готовы только 10%).

Готовность к территориальным уступкам в региональном измерении

Кроме того, в результатах опроса отмечается разница между мнением украиноязычных и русскоязычных жителей Украины. Среди русскоязычных украинцев 85% против территориальных уступок (поддерживают – 10%). Среди русскоязычных россиян также большинство – 57% – выступают против любых уступок (поддерживают – 24%).

"Опрос проводился среди граждан, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля (АР Крым, г. Севастополь), отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими заграницу после 24 февраля", — говорится в сообщении КМИС.

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