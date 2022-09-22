Война — день 211: ВСУ бьют оккупантов на фронте, освобождение героев Азовстали

Оперативно о главном 22 сентября

Практически 7 месяцев рф ведет полномасштабное вторжение в Украину. Оккупанты продолжают атаки в Донецкой области, в частности на Бахмут, а украинская армия наступает в районе Лимана. На юге страны ВСУ нанесли мощные удары по захватчикам в Новой Каховке (Херсонская область). На политическом фронте президент рф владимир путин сделал серию громких заявлений, в частности объявил о частичной мобилизации. После этого по всей россии начались акции протеста, которые, впрочем, легко подавлялись силовиками. Кроме того, президент США Джо Байден ответил главе кремля на ядерные угрозы. Накануне из российского плена были освобождены герои Азовстали.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 сентября, но более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:15 Украина обменяла всех пленных защитников "Азовстали" на арестованного по подозрению в госизмене политика и кума путина Виктора Медведчука, сообщают украинские СМИ.

О том, что происходило 19 сентября можно прочитать в трансляции: "Война — день 208: ВСУ готовятся к новому наступлению, россияне обстреляли АЭС".

Напомним, информация за 20 сентября доступна в сводке: "Война — день 209: ВСУ выдавливают россиян с украинской земли, оккупанты мстят обстрелами городов".

С данными за 21 сентября можно ознакомиться в материале: "Война — день 210: россия готовит "референдумы" из-за провалов на фронте, обращение путина".