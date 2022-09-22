Війна — день 211: ЗСУ б’ють окупантів на фронті, визволення героїв Азовсталі

Оперативно про головне 22 вересня

Майже 7 місяців рф веде повномасштабне вторгнення в Україну. Окупанти продовжують атаки на Донеччині, зокрема на Бахмут, а українська армія наступає в районі Лимана. На півдні країни ЗСУ завдали потужних ударів по загарбниках у Новій Каховці (Херсонська область). На політичному фронті президент рф владимир путін зробив серію гучних заяв, зокрема оголосив про часткову мобілізацію. Після цього по всій росії почалися акції протесту, які, втім, легко придушувалися силовиками. Крім того, президент США Джо Байден відповів главі кремля на ядерні погрози. Напередодні з російського полону було звільнено героїв Азовсталі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:15 Україна обміняла всіх полонених захисників "Азовсталі" на заарештованого за підозрою у держзраді політика та кума путіна Віктора Медведчука, повідомляють українські ЗМІ.

Про те, що відбувалося 19 вересня, можна прочитати у трансляції: "Війна — день 208: ЗСУ готуються до нового наступу, росіяни обстріляли АЕС".

Нагадаємо, інформація за 20 вересня доступна у зведенні: "Війна — день 209: ЗСУ видавлюють росіян з української землі, окупанти мстять обстрілами міст".

З даними за 21 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 210: росія готує "референдуми" через провали на фронті, звернення путіна".