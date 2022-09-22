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"Українська формула миру": що запропонував Зеленський на Генасамблеї ООН

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський під час виступу на ГА ООН з відеозв’язку Новина оновлена 22 вересня 2022, 01:51
Володимир Зеленський під час виступу на ГА ООН з відеозв’язку

Зеленський запропонував на ГА ООН "Українську формулу світу"

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН звернеться до світових лідерів із низкою пропозицій та ініціатив окрім раніше озвученої пропозиції експорту російського аміаку через Україну.

Президент України виступив перед ГА ООН у ніч на четвер, 22 вересня з відеозв’язку.

Так, Зеленський представив ГА ООН "Українську формулу миру", що складається із п’яти пунктів.

"Усі п’ять пунктів нашої формули: покарання за агресію; захист життя; відновлення безпеки та територіальної цілісності; гарантії безпеки; рішучість захищатися", — сказав він.

далі буде

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Виступ #Пропозиції #Володимир Зеленський #ГА ООН