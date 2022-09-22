"Українська формула миру": що запропонував Зеленський на Генасамблеї ООН

Зеленський запропонував на ГА ООН "Українську формулу світу"

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Генеральній асамблеї ООН звернеться до світових лідерів із низкою пропозицій та ініціатив окрім раніше озвученої пропозиції експорту російського аміаку через Україну.

Президент України виступив перед ГА ООН у ніч на четвер, 22 вересня з відеозв’язку.

Так, Зеленський представив ГА ООН "Українську формулу миру", що складається із п’яти пунктів.

"Усі п’ять пунктів нашої формули: покарання за агресію; захист життя; відновлення безпеки та територіальної цілісності; гарантії безпеки; рішучість захищатися", — сказав він.

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