Зеленський готовий відновити експорт російських добрив через Україну — але є умова для рф

Українська влада піде на це лише за однієї умови

У п’ятницю, 16 вересня, на 205-й день повномасштабного вторгнення рф президент Володимир Зеленський допустив експорт російського аміаку через Україну в обмін на звільнення українських військовополонених.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю reuters. Зеленський сказав, що запропонував цю ініціативу Організації Об’єднаних Націй (ООН), яка запропонувала відновити постачання російського аміаку в Україну, щоб полегшити глобальну нестачу добрив.

"Я проти поставок аміаку з рф через нашу територію і зробив би це тільки в обмін на наших полонених. Саме це я запропонував ООН", — заявив Зеленський.

Додамо, що у п’ятницю Генеральна Асамблея ООН, попри протести росії, прийняла резолюцію, що дозволяє Зеленському взяти участь у тижні високого рівня (20-26 вересня) у дистанційному форматі.

Раніше повідомлялося, що президент України зібрав ставку головнокомандувача, на якій було обговорено питання деокупації країни.

Напередодні стали відомі нові подробиці ДТП за участю авто Володимира Зеленського. Нагадаємо, близько півночі 15 вересня легкове авто протаранило кілька машин кортежу глави держави.