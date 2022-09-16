Війна — день 205: війська рф тероризують Кривий Ріг і атакують на Донбасі

Оперативно про головне 16 вересня

Українські сили оборони протягом 205 днів продовжують відбивати атаки російської армії, а подекуди ЗСУ йдуть уперед. Окупанти намагаються тиснути на півдні України, а також відновили спроби наземних атак під Бахмутом та Соледаром. Через невдачі на фронті рф вдається до тероризму. Напередодні росіяни влаштували масований ракетний обстріл по Кривому Рогу. Загарбники хочуть влаштувати гуманітарну катастрофу в регіоні, а тому стріляють по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема по гідротехнічних спорудах на річці Інгулець. На політичному фронті в рф поставили ультиматум США, а Вашингтон у відповідь увів санкції проти глави Чечні рамзана кадирова.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 вересня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 У звільненому від російських окупантів Ізюмі на Харківщині знайдене масове поховання, повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, про події 13 вересня можна прочитати у зведенні: "Війна — день 202: ЗСУ продовжують розвивати наступ, але росіяни посилюють опір".

З даними за 14 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна — день 203: наступ ЗСУ на Харківщині та Херсонщині, гарантії безпеки України".

Що відбувалося в Україні 15 вересня читайте у трансляції: "Війна — день 204: ЗСУ звільняють Україну, затоплення Кривого Рогу після обстрілу".