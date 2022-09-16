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путін "пояснив" проблеми армії рф в Україні і видав нову погрозу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
путін "пояснив" проблеми армії рф в Україні і видав нову погрозу Новина оновлена 16 вересня 2022, 19:01

Тотальні невдачі російської армії, яка прийшла в Україну з війною, давно помітили в Кремлі, однак все ще намагаються їх виправдати. Чергове пояснення провалу знайшов кривавий диктатор володимир путін, але при цьому він не забув пригрозити Україні новими ударами. Його слова цитують російські ЗМІ.

"Ми ж воюємо не повною армією, а тільки частиною російської армії. Контрактною частиною. Природно, що це пов'язано з певними параметрами особистого складу і так далі", — сказав російський президент у виправдання невдач так званої "другої армії світу".

Новина доповнюється…

Теги:
#Росія #Володимир Путін #Провал #Армія РФ