До кольору, до вибору: підбірка найцікавіших трофеїв ЗСУ на Харківщині

Російська армія при відступі залишила Збройним Силам України рідкісні подарунки

Збройні Сили України продовжують звільняти населені пункти на сході та півдні України. Внаслідок успішного контрнаступу на Харківщині протягом останніх днів росіян вигнали з 300 містечок та сіл, хоча реальна цифра може бути навіть вищою.

Бонусом до звільнених територій виявилася небачена раніше кількість покинутої техніки та озброєнь, іноді абсолютно нової та у гарному стані. У соцмережах жартома називають затрофеєні скарби "ленд-лізом від росіян", а бійці масово записують відео "розпаковок" нових озброєнь. Хтось, щоправда, не поспішає зізнаватися в отриманих трофеях, а хтось, як-от цей тракторист, сумує, що у нього забрала танк 93-та бригада.

Ми підготували для вас підбірку найцікавіших озброєнь, які тікаючи, покинули росіяни.

"Орлани" з техдокументацією, що допоможе їх збивати

Одним із найцікавіших трофеїв на Харківському напрямку стали покинуті безпілотники "Орлан-10". Вони йшли у комплекті з усією технічною документацією, антенами і наземними станціями обслуговування. За словами волонтера та головного редактора порталу InfoCar Павла Кащука, це дозволить фахівцям їх дослідити та спростить військам боротьбу з російською розвідкою.

"Тобто, зовсім скоро друга (але це не точно) армія фактично втратить свої наймасовіші безпілотники. Вони стануть ще легшим видобуванням для наших РЕБ і РЕР, як і їхні екіпажі на землі під час роботи для ракет Хаймарс! Схоже, точні координати наземок можна зняти з сигналу", — пише Кащук.

Рідкісна модифікація "Торнадо-Г"

У звільненому місті Ізюм росіяни залишили рідкісну модифікацію реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) БМ-21 "Град", яка має назву "Торнадо-Г". Ця модель має більший ступінь автоматизації, що зменшує час, необхідний на розгортання та підготовку системи до вогню. Комплекс можуть обслуговувати 2 особи, а не 6, як для "Граду", передають Стратегічні комунікації ЗСУ.

"Торнадо-Г" також може вести вогонь майже вдвічі далі (30 км-40 км у залежності від боєприпасів).

Під час втечі з Харківської області росіяни залишили також і звичайні "Гради". Так, за даними Ukraine Weapons Tracker, не менше чотирьох РСЗВ БМ-21 "Град" різного ступеня готовності та стану були захоплені українськими збройними силами:

Аби українським військовим було зручніше користуватися захопленими озброєннями, окупанти також турботливо покинули дві транспортно-зарядні машини 9Т452 до установок БМ-27 "Ураган", повідомляє Ukraine Weapons Tracker.

Контрбатарейний радар "Зоопарк-1М"

Також росіяни покинули прямо серед поля контрбатарейний радар 1Л261 комплексу "Зоопарк-1М" в ідеальному стані. Як пише Defense Express, ворог навіть не зробив жодної спроби вивести радар з ладу. Захоплений трофей дозволить оцінити його можливості з виявлення артилерії, режими роботи та частоти, зробити "зліпок" сигнатури його випромінювання.

Такі контрбатарейні радари інтегровані в автоматизовані системи управління артилерією, з системами обміну інформацією та її шифруванням. Це вже другий "Зоопарк", захоплений з початку повномасштабної війни.

Радар "Зоопарк-1М"

САУ "Мста-С"

Січеславські десантники похизувалися захопленою самохідною артилерійською установкою (САУ) 2С19 "Мста-С" 152 мм. Вона призначена для знищення тактичних ядерних засобів, артилерійських та мінометних батарей, танків та іншої броньованої техніки, протитанкових засобів, живої сили, засобів ППО та ПРО, пунктів управління.

Також ця САУ вміє руйнувати польові фортифікаційні споруди, перешкоджати маневрам резервів противника у глибині його оборони, вести вогонь по цілях, що спостерігаються і не спостерігаються, із закритих позицій і прямим наведенням, включаючи роботу в гірських умовах.

Cамохідна гармата 2С19 "Мста-С2"

Комплект наземної розвідки

До рук українських захисників потрапив рідкісний комплекс наземної розвідки ПСНР-8М, повідомив СтратКом ЗСУ. Це радіолокаційна модернізована переносна станція наземної розвідки, яку в ВС РФ також називають "Кредо-М1". Комплекс виявляє наземні рухомі цілі в умовах відсутності видимості (туман, дощ, хурделиця, дим тощо).

Зона видимості ПСНР-8М становить від 200 метрів до 32 кілометрів. Водночас погрішність визначення координат по дальності становить близько 25 метрів.

Танки, БТРи та боєприпаси

Також серед трофеїв десятки танків Т-72 і Т-80 різних модифікацій. Військовий оглядач Кирило Данильченко зміг розпізнати по фотографіях та відео у соцмережах покинуті танки 4-ої "Кантемирівській" дивізії, яку вважали елітною.

Захоплені танки

Серед знахідок є і екземпляри сивої данини, як-от, цей раритетний радянський танк Т-62. Він розроблявся в 1950-х роках, він отримав першу в світі гладкоствольну зброю, яка зараз майже марна проти сучасних танків через слабкого бронепробиття.

Цьому українському солдатові на Харківщині пощастило трохи більше: він сфотографувався із двома захопленими БТР-80:

У деокупованому Ізюмі СБУ пощастило натрапити на цілий арсенал зброї серед іншого там були протипіхотні міни та різні боєприпаси.