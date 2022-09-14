Росіяни під прицілом: ЗСУ досягли значного успіху на Херсонщині

Наразі наші військові закріплюють у вже звільнених населених пунктах області

Сили оборони України продовжують контрнаступ на Херсонському напрямку й планомірно витісняють російських окупантів, звільняючи населені пункти один за один. Крім цього, нашим військовим вдалося встановити вогневий контроль над усім регіоном.

Про це у середу, 14 вересня, в ефірі телемарафону заявила голова Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, Збройні сили України просуваються на Херсонщині повільніше, ніж на Харківському напрямку, однак це пов'язано виключно з ландшафтом регіону — великою кількістю річок, каналів та відкритою степовою місцевістю зокрема. Контрнаступ хоч і повільний, але результати його вражають.

"Майже над усією територією Херсонської області тримається наш вогневий контроль, ми продовжуємо нашу роботу, але про перемоги говорити поки що рано, потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах", — заявила вона.

Нагадаємо, що голова Міноборони України Олексій Резніков раніше зазначав, що повільне просування українських військових на Херсонщині пов'язане ще й з тим, що це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї. Крім цього, російська влада перекинула на Херсонщину чеченських найманців, які мають слідкувати за тим, щоб росіяни не втекли з їх позиції. Однак, навіть такий стан речей не завадив ЗСУ звільнити близько десятка населених пунктів та зачистити їх від окупантів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яких успіхів вдалося досягнути нашим військам щодо звільнення Харківщини.