Ворог не дорахувався двох одиниць авіації та нового понтонного мосту – ОК "Південь"

Техніки у ворога стає дедалі менше. Як і шляхів до відступу

Українські захисники продовжують вести свій контрнаступ на південному відрізку фронту, регулярно вихваляючись новими досягненнями. Серед останніх — дві знищені одиниці ворожої авіації за добу, а також точні влучення відразу в кілька важливих зосереджень сил противника. Більше того, ЗСУ вдалося знову "підкоригувати" проїзд російських солдатів через Антонівський міст під Херсоном. Не дорахувалися окупанти та новенької понтонної переправи в Даріївці, яка більше не зможе використовуватись за призначенням.

Про це відзвітували представники оперативного командування "Південь" у свіжому зведенні 14 вересня. Військовослужбовці зазначають, що росіяни поки що переважно ведуть бої на вже наявних рубежах оборони, не надто намагаючись перехопити ініціативу у наших захисників.

При цьому лінія розмежування постійно обстрілюється окупантами, що додає зайвих проблем мирному населенню. Лише за останню добу ворог ударив по населених пунктах півдня України щонайменше 18 разів із застосуванням авіації. Втім, як ми вже згадували, це коштувало росіянам одразу двох "пташок" — бомбардувальника Су-24М та вертольота Мі-8. Наші хлопці назавжди приземлили їх неподалік Давидового Брода.

Давидів Брід на карті

Українська артилерія працювала на повну, за добу виконано понад 430 завдань. Три скупчення сил російської армії у Дудчанах та Миловому були вражені, ще кілька ударів довелося на пункти управління у Херсоні, а також Урожайному. Вкотре зареєстровані влучення в Антонівський міст, йому допомагають бути дедалі більше не проїзним. Також росіяни більше не зможуть скористатися понтонною переправою в Даріївці — її знищено прицільним ударом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому просування українських захисників на Херсонщині відбувається значно повільніше, ніж у Харківській області. Відповідь пролунала від міністра оборони Олексія Резнікова.